Dans l'enfer de l'URSSAF : comprendre la transition Agessa/MdA

Illustration : “Si j'ai pas mon code bientôt, je fais une CONNERIE” - Donations_are_appreciated CC 0

Isabelle Troin, traductrice, dénonçait les ennuis ayant découlé de l’effort « de simplification administrative, début 2020, [par lequel] le recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs a basculé vers l’Urssaf Limousin. À cause de cette transition mal gérée, notre situation déjà difficile est devenue cauchemardesque ».Quelque temps plus tôt, Valérie Magin, scénariste de bande dessinée, pointait que sa situation personnelle était enviable : vivre bien de ses créations n’est pas donné à chacun. « Mais j’imagine l’inquiétude de tous les autres laissés-pour-compte de la bascule de l’Agessa vers l’Urssaf. C’est pour eux que j’écris cette tribune. Vous allez voir, mon parcours avec la Sécurité sociale des artistes-auteurs a été épique. » Son texte tenait toutes ses promesses Ces deux récits, parmi de nombreux autres que ActuaLitté a pu publier, se heurtent tous aux mêmes constats : la transition Agessa-MdA et URSSAF. Des échéanciers incompréhensibles, des bugs à répétition… La solution ne viendra manifestement pas du Limousin, mais des auteurs.La Ligue des auteurs professionnels, avec le CAAP — Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs·trices, ATLF et La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse, ainsi que la direction de la transion URSSAF, proposent un rendez-vous unique ce 9 octobre, à 18 h. Un live d’urgence, qui passera en revue les angoisses et questionnements de tous les artistes-auteurs. Car, indique-t-on, « il faut réagir et apporter des réponses rassurantes ».L’événement sera en direct, mais en distanciel, à suivre comme on l’entendra depuis cette adresse