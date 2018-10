Dans l’intimité de... Renaud : des clichés uniques par David, son jumeau

Pour rendre hommage à son frère Renaud, David Séchan a décidé de publier et d’offrir au public sa collection de photos privées qui, époque après époque, illustrent et accompagnent la carrière de l’artiste. Pour la première fois, le frère jumeau du chanteur ouvre ainsi son album de photos personnelles et inédites.









Véritable « biographie », ce livre retrace, en photos et à l’aide de quelques anecdotes savoureuses, le parcours exceptionnel du chanteur préféré des Français. Cet ouvrage unique, de plus de 200 photos, révèle les moments les plus marquants de la carrière de Renaud et surtout de sa vie.



Tout part naturellement de l’enfance, ce « paradis perdu », avec les frères jumeaux en vacances et à Paris.





© David Séchan © David Séchan





On traverse ensuite l’adolescence et les premiers petits concerts de Renaud qui peaufine son style. L’essentiel est déjà là : qu’il s’agisse de son charisme ou de son incroyable capacité à raconter des histoires en chanson. Renaud débute timidement et ignore qu’il deviendra l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.



La véritable éclosion de Renaud s'opère avec Laisse Béton et la naissance d’un non-conformisme d’une originalité exceptionnelle. Le tournage du clip de Morgane de toi au Touquet, avec Serge Gainsbourg comme réalisateur, dévoilée par des images profondément attachantes.



Ses grands succès : Laisse béton, Morgane de toi, en passant par Mistral gagnant. Et les moments magiques à découvrir de complicité et d’intimité entre Renaud et sa fille Lolita.





© David Séchan © David Séchan





La vie du chanteur se passe dans les studios d’enregistrement : à la table de mixage, concentré sur son travail, mais aussi ses moments de détente avec ses amis et sa famille.



Et pour conclure, sont proposés les meilleurs moments de sa dernière tournée de 2016-2017, « le Phénix Tour ».



« Quel bonheur de voir ces instants captés par David, ces portraits intimes et bienveillants d’un frère admiratif du talent de son jumeau. Au premier cliché de David, on comprend déjà que cette destinée glorieuse était évidente tant Renaud se révèle charismatique sous l’objectif fraternel » indique l'éditeur, Best of Company.





© David Séchan





L’auteur : David Séchan, éditeur et producteur musical, administrateur de la Sacem et frère jumeau de Renaud. Très proche de son frère il a accompagné Renaud avec son appareil photo tout au long de sa carrière. David Séchan a été tour à tour documentaliste, réalisateur audiovisuel, photographe indépendant, éditeur, administrateur puis vice-président de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).







[à paraître 10/10] David Séchant – Dans l’intimité de... Renaud – Best of Company – 9782373364934 – 29,90 €



