Dans l'oeil du démon, un roman inédit de Jun'ichirō Tanizaki

Un écrivain est interrompu dans son travail par un ami qui lui propose d'assister à un meurtre. Dans un bas-fond de Tokyo, ils assistent à ce qu'ils croient être un assassinat sordide orchestré par une femme démoniaque, dont son ami va devenir fou amoureux. Enfermé dans sa passion, il se rend compte qu'il est destiné à être sa prochaine proie. Bientôt, il demande à son ami d'être témoin de sa propre mise à mort. Mais le lendemain, de retour chez son ami, l'écrivain découvre celui-ci vivant, qui l'attend...



Une intrigue haletante qui fonctionne sur le mystère de messages codés à déchiffrer, un jeu d'apparences trompeuses, une ville labyrinthique... Avec toutes les obsessions de Tanizaki : voyeurisme, jeu de miroirs et mise en abyme. Le roman comme théâtre des illusions.



Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965) a revisité toutes les pièces de l'immense maison du roman. Il n'a cessé de défier la censure dans des œuvres vénéneuses où le désir sexuel dans ses aspects les plus étranges occupe une place centrale. Empruntant sans vergogne au polar et au fantastique, son œuvre est une machine d'observation et de construction au service de sa passion pour la culture japonaise.



À sa mort, Tanizaki laisse une œuvre unanimement considérée comme l'une des plus importantes du XXe siècle japonais. Les éditions Picquier ont déjà publié Louange de l'ombre et Noir sur Blanc, traduits par Patrick Honnoré et Ryoko Sekiguchi.





[À paraitre 3/10/2019] Jun'ichirō Tanizaki - Dans l'oeil du démon - traduit par Patrick Honnoré et Ryoko Sekiguchi - Éditions Picquier - 9782809714456 - 14 €