Dans la Province d'Alberta, une librairie francophone revient

Située à l’entrée du Campus Saint-Jean, de l’université de l’Alberta, la librairie francophone a rouvert ses portes. Le Carrefour Librairie Boutique accueille les clients dans la ville d’Edmonton, après trois ans d’absence – une fermeture pour des questions financières.



beaumontpete, CC BY ND 2.0



Radio Canada indique que l’offre est complète – jeunesse, scolaire, littérature, ainsi que de la papeterie – avec un espace plus petit, mais mieux positionné. « Notre catalogue propose des ressources méticuleusement sélectionnées pour les enseignants et bibliothécaires en éducation francophone, d’immersion et Français langue étrangère », indique la librairie.

La Province à majorité anglophone compte plus de 4 millions d’habitants, pour une superficie plus grande que celle de la France. Et pour garantir la rentabilité de la nouvelle venue, il faudra en passer par internet, obligatoirement.



Dolorès Nolette, vice-doyenne du Campus, précise : « Nous avons un risque financier, une clientèle à développer, de nouveaux articles à placer en rayon. »

Une équipe bilingue sera au service de chacun « enseignants, parents, très jeunes enfants, ados, étudiants, et passionnés de littérature ». Et les autres.