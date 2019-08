Dans les bibliothèques britanniques, les auteurs jeunesse font recette

(photo d'illustration, Terry Kearney, CC0 1.0)

La littérature jeunesse en force : sur les 10 auteurs dont les livres ont été les plus empruntés entre juillet 2017 et juin 2018, 7 d'entre eux ont signé des livres pour les plus jeunes. Outre Daisy Meadows et Julia Donaldson, en deuxième et troisième place, on note la présence de Roald Dahl, l'auteur du fameux Charlie et la chocolaterie (trad. Elisabeth Gaspar). Le classement est ainsi le suivant :1. James Patterson2. Daisy Meadows3. Julia Donaldson4. Francesca Simon5. Adam Blade6. Roald Dahl7. MC Beaton8. David Walliams9. Roderick Hunt10. Lee ChildAutrement dit, les Britanniques qui fréquentent les bibliothèques s'assurent que leurs enfants ne manquent pas de lectures.Sur la même période, les titres les plus empruntés sont les suivants :1. Night School (Jack Reacher) de Lee Child2. The Whistler de John Grisham3. The Wrong side of Goodbye de Michael Connelly4. Diary of a Wimpy Kid: Old School de Jeff Kinney5. The Late show de Michael Connelly6. Camino Island de John Grisham7. Rather Be the Devil de Ian Rankin8. The Fix de David Baldacci9. The Thirst: Harry Hole 11 de Jo Nesbo10. The Midnight Line (Jack Reacher) de Lee ChildÀ l'aide des données, la British Library s'est amusée à relever des différences géographiques dans les emprunts : à Londres, les livres de Margaret Atwood, Naomi Alderman et Zadie Smith ont la cote, tandis qu'en Écosse, les ouvrages de la série Inspecteur John Rebus font recette.Seuls les prêts de livres imprimés sont pris en compte, mais, dès l'année prochaine, les livres numériques rejoindront les données collectées — les livres audio devraient également suivre.