Dans les polars, les cold cases seront désormais des “affaires dormantes”

(photo d'illustration, Tex Texin, CC BY 2.0)

Ces crimes qui font la joie des auteurs de polars en tout genre, les « cold cases » dans le jargon policier américain, « [a]ffaire pénale non élucidée mais non prescrite, qui est susceptible d'être réexaminée après un long délai à la lumière d'éléments nouveaux apportés notamment par le progrès des moyens d'analyse », seront en français des « affaires dormantes », selon la recommandation de la Commission, publiée ce 31 août au Journal officiel.D'autres termes juridiques se trouvent dans cette liste de vocabulaire, mais plutôt tirés du monde des nouvelles technologies et notamment celui des données et des cybermonnaies, le nouvel or noir d'internet. On apprend ainsi que le cryptojacking, ou minage pirate en français, consiste en une « [p]rise de contrôle, au moyen d'un logiciel malveillant, de la capacité de calcul de terminaux ou de serveurs informatiques aux fins du minage d'une cybermonnaie ».Autre danger qui guette les internautes, le cyberespionnage, qui a pour objectif final le vol de données. Pour s'en prémunir, rien ne vaut un privacy shield, ou plutôt un bouclier de protection, tout simplement.Le DPO, ou data protection officer, qui a fait son apparition dans les administrations et certaines sociétés, verra son poste nommé délégué, -e à la protection des données personnelles (DPDP) ou délégué, -e à la protection des données (DPD), des expressions déjà utilisées, mais désormais officiellement recommandées.La mesure la plus forte pour parer à l'exploitation des données personnelles reste un umbrella agreement, ou accord parapluie de protection des données personnelles, un « [a]ccord international de coopération pénale qui permet de protéger les données personnelles en encadrant leur exportation et leur exploitation ».L'ensemble de la liste est accessible à cette adresse du Journal officiel