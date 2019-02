Dans son prochain roman, John Irving parle de fantômes et de sexualité

Dr. Jost Hindersmann Krimidoedel, CC BY SA 3.0



Dr. Jost Hindersmann Krimidoedel, CC BY SA 3.0

Ian Chapman, qui a fait le chèque à l’agence CookeMcDermid, et l’agent littéraire d'Irving, Dean Cooke, se réjouit de cette prometteuse série d’ouvrages.« Quel plaisir et quel privilège pour Scribner de devenir l’éditeur de John au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de lancer Darkness as a Bride sur tous nos marchés », assure-t-il.Le quinzième roman d’Irving raconte l’histoire d’une skieuse alpine de compétition, et de son fils écrivain. Il se déroule pour totalité à Aspen, dans le Colorado. L’auteur le présente comme un récit sur les fantômes, mais également un roman sur la politique sexuelle.Le contrat comportera deux autres ouvrages de l’auteur du Monde selon Garp. Darkness as a Bride sortira vraisemblablement en 2020. Pas de date encore annoncée pour la France.