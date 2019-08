Dans un livre de SF, en 1967, Boris Johnson devient maître de l'univers (presque)

Garry Knight, CC BY 2.0

Ce n'est qu'un début, continuons le combat – longtemps









Agent of Chaos fut publié en 1967, et les fans n’ont pas manqué d’établir un amusant parallèle entre le locataire de Downing Street, et le personnage de Spinrad. Et tout particulièrement dans un contexte de Brexit. Traduit en France par Michel Pétris sous le titre Les pionniers du chaos, le roman met en scène un certain Boris Johnson qui « rêve de démocratie ».Dans cet univers, l’humanité — et la galaxie — vit sous l’autorité de l’Hégémonie, qui réprime par la mort tout manquement à la loi. Sauf que personne ne connaît précisément la liste des crimes qui sont sanctionnés. Face à cette puissance suprême, la Ligue pour la Démocratie et la Confrérie des Assassins tentent de reprendre le pouvoir.Jusqu’à cette phrase relevée par l’ Express.co.uk , où Robert Ching, membre de la Confrérie, lance : « Cet homme est un abruti, il trébuche dans l’obscurité, ignorant même la démocratie qu’il prétend défendre. » Il évoque évidemment Boris Johnson.Et de poursuivre, dans un tableau troublant de réalisme s’il s’agissait du Premier ministre britannique : « L’histoire de la Ligue est un catalogue d’échecs lamentables. Pourtant, elle continue de se battre. Le courage aveugle est, après tout, un facteur aléatoire. De même que l’héroïsme. De même que la stupidité. Et paradoxalement, Johnson est à la source des trois. »Il n’en fallait pas plus pour que l’Angleterre se bidonne — avec dignité et réserve — surtout quand la description physique même du Johnson du livre, doté d’un corps trapu d’athlète, semble faire écho à celle du responsable politique.Et comble du comble, des négociations autour de l’ouvrage sont en cours, à l’image de celles menées par le Royaume-Uni vis-à-vis de l’Union européenne. « La lutte ne faisait que commencer. Dans un milliard d’années, cela ne fera que commencer. Ce ne sera toujours qu’un commencement », écrit Spinrad avec un certain génie.Spinrad, de son côté, est un opposant farouche et revendiqué à Trump, dont il a rapidement appelé à la destitution…Norman Spinrad, trad. Michel Pétris – Les pionniers du chaos – Bragelonne – 9791028101824 – 13,90 €