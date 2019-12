Dans un livre, une trentaine d'auteurs payent leur tribut à Samuel Beckett

(Arturo Espinosa, CC BY 2.0)

En compagnie de Samuel Beckett, en librairies depuis le 21 décembre dernier, offre à une trentaine d'auteurs et d'artistes l'opportunité de saluer la mémoire d'un des plus importants dramaturges du XXe siècle, dont l'influence reste prégnante.Les éditions Passage(s) ont confié à Lois Oppenheim, spécialiste de Beckett (auteure, notamment, de l'ouvrage collectif Directing Beckett, consacré aux metteurs en scène de ses pièces), la tâche de réunir et de coordonner les textes d'auteurs du monde entier, traduits par Geneviève Chevallier et présentés en anglais et en français.« Ce n'est pas non plus une question d'influence, mais de quelque chose de plus complexe : “Être est constamment en train de mettre la forme en danger”, dit Beckett et les auteurs présents dans ce livre font la preuve dans leur propre travail, d'une façon ou d'une autre, d'une affinité qui n'est pas confinée dans un genre : le risque que l'existence même fait peser sur la forme expressive », souligne Lois Oppenheim dans son introduction à l'ouvrage.David Mamet, Philippe Sollers, J.M. Coetzee, Bruno Clément, Serge Merlin, Bill Irwin, Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard, Geneviève Asse et Silvia Baron Supervielle, Laurent Mauvignier, Georges Didi-Huberman, Paul Auster, Nathalie Léger, Martin Page, ou encore Peter Brook sont réunis dans cet ouvrage, par des textes réédités ou totalement inédits.1969, 1989, 2019 : le livre des éditions Passage(s) se place au croisement de deux événements, la disparition de Beckett, certes, mais aussi le demi-siècle après son Prix Nobel que l'écrivain considérait lui-même comme une sorte de malédiction capable de lui faire perdre ses capacités créatrices...Collectif, sous la direction de Lois Oppenheim — En compagnie de Samuel Beckett — Passage(s) — 9791094898079 — 25 €/28 $