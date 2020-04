Dans un monde bouleversé, les forces d'âme des peuples

Comideo CC BY SA 2.0





par Richard Werly, directeur de la collection

L’âme des peuples (Editions Nevicata)

Créée en 2013 par les éditions Nevicata, la collection L’âme des peuples — aujourd’hui près de soixante titres — est un formidable baromètre de cette diversité d’énergies, de croyances, de religions, de culture et d’envies qui ensemence pays, régions et villes à travers la planète. Ses auteurs sont à l’écoute de ce cœur qui bat sous toutes les latitudes. Alors que cette crise inédite impacte tous les continents, leurs chroniques, que nous vous proposerons chaque semaine, dressent le portrait d’une humanité inquiète, mais aux ressources insoupçonnées.Il ne s’agira pas de raconter les confinements sous forme de journal intime. Le tableau que nous voulons peindre est celui d’une planète mise au défi de recommencer à vivre, à produire, à réfléchir et à créer.Partout, les initiatives foisonnent pour faire face à ce traumatisme sanitaire. Les artistes se réinventent. Les universitaires se remettent à penser autrement. Les écrivains replongent dans les récits d’antan.Les villes-mondes de la mondialisation sont pour certaines devenues des prisons quand d’autres continuent de vivre comme avant, dans l’espoir d’être épargnées par la tourmente.Un monde bouleversé, oui. Mais partout, une énergie fécondée par la connaissance de « l’âme des peuples », indispensable pour comprendre la douleur présente. Et pour réapprendre à conjuguer l’avenir.Bienvenue, dans les coulisses inspirées d’un monde qui veut survivre en mode espoir !Richard Werly est le correspondant pour la France et les Affaires européennes du quotidien suisse Le Temps. Il signe chaque semaine dans ce quotidien la chronique Hexagone Express que vous pouvez retrouver ici . Il est l'un des invités réguliers du podcast Le Nouvel Esprit Public La collection : Créée en 2013 par les éditions Nevicata , la collection « L'âme des peuples » regroupe près de soixante titres consacrés aux pays, villes et régions. Plus quelques hors-série thématiques. A paraître prochainement : Alsace, Afrique du Sud et Sénégal.