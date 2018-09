David Foenkinos et Katerine Pancol : un appel pour les femmes battues

Afin que de véritables mesures soient mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes, 88 personnalités ont cosigné une tribune adressée au président de la République. Elles demandent des réponses au « silence assourdissant » face aux violences conjugales, alors que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint.

(photo d'illustration, U.S. Embassy Pakistan, CC BY-ND 2.0)

88 personnalités de tous les horizons réunies par une cause nationale : sous le titre « Sauvons celles qui sont encore vivantes », elles ont publié une tribune dans Le Journal du Dimanche appelant à l'action politique pour lutter contre les violences conjugales et domestiques qui visent les femmes.

En effet, « [t]ous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint. L’an dernier, 123 ont ainsi perdu la vie. Et 225.000 autres ont été victimes de violences conjugales », rappellent les 88 signataires en ouverture de leur tribune.

Malgré la désignation de l'égalité hommes-femmes comme grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, et celle de la lutte contre les violences faites aux femmes comme grande cause nationale, les auteurs du texte estiment que « le silence assourdissant » est toujours de mise face à ce sujet social de premier ordre.

« Les lois existent, mais leur application est inégale. Des initiatives efficaces sont développées, mais leur déploiement repose trop souvent sur l’implication de quelques-uns », indique la tribune. Les signataires appellent à une formation de tous les métiers de loi pour mieux prendre en charge les victimes de violences, dès leur dépôt de plainte.

Une fois l'affaire jugée, les signataires réclament aussi une évolution de « la médiation pénale, en imposant à l’agresseur une interdiction d’approcher le domicile de l’agressée. Il faut contraindre les hommes “violents” à se soigner. »



Enfin, la tribune demande une réflexion sur la légitime défense des femmes qui font face aux violences conjugales, dans la foulée de l'affaire Jacqueline Sauvage, du nom de cette femme qui avait abattu son mari après plusieurs décennies de violences subies.

Les signataires de la tribune proposent un rassemblement le samedi 6 octobre à 14h, devant le Palais de Justice de Paris, boulevard du Palais, dans le 1er arrondissement.

Parmi ces signataires, on retrouve notamment David Foenkinos, Annie Lemoine, Nathalie Rheims ou encore Katherine Pancol, qui, pour sa trilogie Muchachas (Albin Michel), a interrogé une trentaine de femmes victimes de violences.



L'écriture de ces romans avait été déclenchée par une scène de violences dont l'auteure a été témoin.