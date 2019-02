David Foenkinos s'immisce dans les 21 CM d'Augustin Trapenard

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le rituel de la bibliothèque d’Augustin nous éclaire sur ses références littéraires. Côté musique, c’est John Lennon auquel l’écrivain a consacré un roman en 2010 qui fait l’objet d’une conversation et d’une révélation surprise…Enfin, direction Berlin sur les traces de Charlotte Salomon artiste-peintre morte à Auschwitz à l’âge de 26 ans. Ce personnage inspira « Charlotte », son treizième roman, à David Foenkinos couronné par le Prix Renaudot en 2014. Il emmène Augustin Trapenard sur les traces de l’artiste, les lieux où elle à vécu et où elle a étudié.L’actualité de David Foenkinos est la sortie de son nouveau roman Deux sœurs aux Éditions Gallimard ce 21 février.Comme toujours l’émission nous propose les prescriptions littéraires de personnalités lectrices, un portrait surpris de l’invité et toujours beaucoup de bonne humeur autour des livres.Rediffusions :Le 1/03 à 13 h 25 et le 5/03 à 11 h 55 sur CANAL+DécaléLe 10/03 à 14 h 40 et le 23/03 à 9 h 35 sur CANAL+.