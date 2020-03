David Lagercrantz va publier prochainement sa propre série policière

David Lagercrantz - Frankie Fouganthin (CC BY-SA 3.0)

Après avoir travaillé pendant quatre ans en tant que journaliste spécialisé dans le crime pour le journal suédois Expressen, David Lagercrantz commence sa carrière d'auteur avec la publication de Göran Kropp 8000+, paru en 1997 en Suède.La parution en 2011 de I am Zlatan (dans sa version française: Moi, Zlatan Ibrahimovic, Lattès, 2013 ), biographie qu'il co-écrit avec le footballeur Zlatan Ibrahimovic, participe à sa reconnaissance dans le milieu littéraire. Une notoriété qui s'accentuera après que David Lagercrantz entreprit d'écrire la suite de la série noire Millénium.Créée par l'auteur suédois Stieg Larsson, les trois premiers tomes ont été publiés à titre posthume pour la première fois entre 2005 et 2007 en Suède. En, leur publication s'effectuera dès l'année suivante chez Actes Sud, dans une traduction de Lena Grumbach et Marc de Gouvenain.Depuis 2015, David Lagercrantz a ainsi fait paraître les tomes 4, 5 et 6 de la saga. La fille qui devait mourir, dernier et ultime épisode de Millénium, est sorti en France en août 2019, toujours chez Actes Sud, dans une traduction de Esther Sermage.Comme vient de le révéler The Bookseller , l’auteur suédois s’apprête désormais à publier sa propre série policière. Présentée comme « une saga moderne de Sherlock Holmes », ainsi que l'indique le site d'information, le lancement de la trilogie est prévue entre août et septembre 2021dans plusieurs pays.L’intrigue se concentre sur la rencontre entre un jeune policier issu d’un quartier défavorisé et un professeur plus âgé spécialisé en psychopathies et en techniques d’interrogatoire.La série sera édité en Suède par Norstedts, qui publie David Lagercrantz depuis 2005. Vingt autres éditeurs étrangers viennent d’acquérir les droits auprès de l’agence éditoriale suédoise. La plupart sont les mêmes qui ont publié la série Millenium.Comme l'a indiqué David Lagercrantz dans un post Facebook, il s'agit notamment de MacLehose Press pour l'Angleterre, de Knopf pour les Etats-Unis, et de Penguin Random House pour le Canada.« Nous avions toujours espéré que David Lagercrantz se tournerait vers ses propres histoires après ses suites acclamées de la série Millennium. Sa remarquable autobiographie I Am Zlatan, le titre de non-fiction le plus vendu de Suède de tous les temps, et son roman assez brillant sur la mort d’Alan Turing, ainsi que son temps passé à battre le journaliste du crime à Expressen, nous ont toujours donné la conviction que ses propres enquêtes policières seraient exceptionnelles », s'est rejoui Christopher MacLehose, cité par The Bookseller.