David Lynch signe un nouveau livre, Room to Dream

Le cinéaste David Lynch devenu très rare sur grand écran, – il a cependant effectué un retour salué avec sa série Twin Peaks –, a annoncé la parution d'un nouveau livre, Room to Dream, pour la semaine prochaine. Cet ouvrage imposant, de près de 600 pages, sera partagé entre mémoires et biographie, puisque Lynch l'a écrit en collaboration avec la journaliste Kristine McKenna.



Les amateurs de David Lynch et de son univers si particulier seront ravis : Room to Dream, le pavé prévu pour le 19 juin prochain chez Random House proposera tout ce qu'il faut pour en apprendre plus sur le cinéaste, son parcours et ses obsessions.

Room to Dream, en 600 pages, proposera en effet des textes biographiques sur Lynch rédigés par la journaliste Kristine McKenna depuis octobre 2015, après de nombreux entretiens avec le réalisateur d'Elephant Man, qu'elle connait depuis 1979. Pour ces passages, McKenna a rencontré « les ex-femmes, membres de la famille, acteurs, agents, musiciens et collaborateurs [de Lynch] dans de nombreux domaines, qui ont tous leur avis sur ce qui s'est passé », promet l'éditeur.

Lynch a déjà publié plusieurs livres, dont Mon histoire vraie (Catching the Big Fish) : Méditation, conscience et créativité, chez Sonatine en 2008, avec Nicolas Richard, et Works on paper, publié à la suite de l'exposition « David Lynch, The Air is on Fire », chez Steidl, en 2011.



Lynch a également signé des bandes dessinées.