De 2015 à 2018, histoire d'une révolution électorale

Stan Jourdan, CC BY SA 2.0



L’élection d’Emmanuel Macron est en soi un événement atypique dans l’histoire de la Ve République. Une disruption, un « chamboule- tout », une quasi-infraction du système bipolaire verrouillé pourtant depuis tant d’années par l’affrontement entre la gauche et la droite et le jeu des alternances. Les repères et les clivages classiques ont en quelques mois pu voler en éclats. La politique et ses jeux de pouvoir, organisés et institutionnalisés jusque-là au travers des équilibres partisans traditionnels ont été soudainement bousculés par l’intrusion d’une toute nouvelle force politique, inédite dans sa forme comme dans son recrutement, le mouvement En Marche.



Arrivée au pouvoir d’une force centrale, affaiblissement des deux forces gouvernementales traditionnelles de gauche et de droite, et polarisation d’une partie significative de l’électorat aux extrêmes de l’échiquier partisan définissent une nouvelle donne poli- tique. Un président, le plus jeune sous la Ve, a accédé au pouvoir sans que rien ne puisse l’arrêter… au seuil d’un « nouveau monde » qu’il voulait incarner et préfigurer.

L’élection présidentielle de 2017 constitue un moment inédit de l’histoire de la Ve République. Un candidat, jeune et lancé dans la course sans le soutien d’une formation politique classique, en dehors du clivage gauche-droite, gagne l’élection.Du jamais vu ! C’est cette révolution électorale que l’ouvrage raconte. En analysant à la loupe les votes et les opinions des Français sur une période de près de quatre ans (2015-2018) le livre examine la solidité du « Nouveau Monde » appelé de ses vœux par Emmanuel Macron.Que reste-t-il de cette dynamique électorale alors que se profilent les élections européennes et, en 2020, les élections municipales ? Que pouvait-on présager du mouvement social inédit des Gilets Jaunes qui secoue la France aujourd’hui ?Un livre dont la lecture pourra être complétée par celle de Crépuscule le pamphlet-essai de Juan Branco. Ce dernier détaille avec soin les méthodes par lesquelles le candidat Macron a été façonné, et, répondant aux besoins de l’oligarchie, a totalement fait illusion.Bruno Cautrès, Anne Muxel – Histoire d’une révolution électorale – Classique Garnier – 9782406091431 – 22 €