De David Bowie sublime à Ziggy Stardust, sublimé

AVANT-PARUTION – Décédé en janvier 2016,

David Bowie

laisse une empreinte d’artiste protéiforme dans les mémoires. Cinéma, musique, comédie : une icône qui a traversé les genres, les générations et les styles. Les éditions Taschen vont produire un ouvrage, en mémoire de Starman, réunissant des photographies légendaires de l’artiste.





© Mike Rock

© Mike Rock









Un hommage unique du photographe officiel et partenaire artistique de David Bowie, Mick Rock. Imaginé en 2015 avec la bénédiction de Bowie, ce recueil électrisant comprend des photographies de scène, images des coulisses, couvertures d’album, entre autres.Il retrace la révolution musicale, théâtrale et sexuelle déclenchée par la fameuse tournée mondiale de « Ziggy Stardust » entre 1972 et 1973, et célébrer l’inspiration inépuisable d’un artiste audacieux et flamboyant.Vogue l’avait écrit : « Mick Rock a témoigné intimement de Bowie, l’homme, peut-être plus que tout autre photographe vivant. » C’est en effet en 1972 que Bowie concevra Ziggy Stardust, vêtu de strass et de paillettes, les yeux cernés de mascara, personnage étrange à la sexualité ambiguë, qui bouscule toutes les frontières entre homme et femme, hétéros et gays, faits et fiction. Il conçoit là l’un des plus étonnants et plus étincelants phénomènes musicaux des années 1970. L’album et la tournée Ziggy propulsent Bowie du statut de gentil musicien londonien à celui d’une des plus grandes stars mondiales.Ce livre, constitué pour près de la moitié d'images jamais publiées auparavant, réunit autant ses spectaculaires photos de scène et ses clichés emblématiques que ses portraits intimes pris en coulisses. The Rise of David Bowie 1972-1973 retracera le parcours de cet artiste unique pour qui le bonheur c’était de lire [à paraître le 11/03] 9783836583244 – 30 €