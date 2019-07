“De fiel et de fleurs” : vieille fille ou épouse, la Belle époque à Paris

De fiels et de fleurs est basé sur un fait divers réel, survenu près de Paris en 1910. Séjournant chez des amis, un ténor belge trouva la mort dans d’étranges circonstances. Quelques semaines plus tard, il fut établi qu’il avait été empoisonné à l’arsenic « par hasard », la cible étant en fait le couple qui l’hébergeait.









Des notables sans histoire, mais auxquels une ancienne conquête de monsieur, Marie Bourette, avait voué une haine redoutable. La presse d’alors recensa largement l’affaire.



Le roman est divisé en deux parties : la première retrace en parallèle l’idylle déçue de Marie Bourette et la vie d’époux de son ancien soupirant, qu’elle accable de lettres anonymes, puis de cadeaux empoisonnés. La seconde partie s’attache à l’enquête des forces de l’ordre et au procès de l’accusée.



Pour peindre cette « belle époque », l’auteur s’est attaché à retranscrire l’atmosphère bourgeoise des intérieurs, aux divertissements en vogue, ainsi qu’à la condition féminine. Au fil du texte s’entremêlent les destins de la « vieille fille » et celui de son antithèse, la maîtresse de maison. Le ton du récit, fidèle à l’époque lui aussi, est teinté d’ironie.



Marie Bourette n’a jamais eu de prise sur sa vie. Comme la plupart des femmes de son temps, elle a été ballottée au gré des règles sociales écrites et exécutées par d’autres. La façon qu’elle a trouvée pour devenir actrice de son existence fut à la fois naïve et violente — mais comment se rebeller autrement dans sa condition ? On peut finalement s’étonner qu’il y ait eu si peu de Marie Bourette dans le cours de l’histoire.



Guy Y. Chevalley, né en 1985, vit à Genève. Après avoir remporté plusieurs concours d’écriture romands, il est récompensé par le Prix du Jeune Écrivain de langue française en 2010 et fait paraître son premier roman, Cellulose, chez Olivier Morattel Éditeur (Prix Adam 2016), en marge de diverses publications en recueil et en revue.



En 2017, il est lauréat d’une bourse d’écriture accordée par Pro Helvetia, fondation émanant du ministère de la Culture.



Membre du collectif littéraire AJAR, qu’il a cofondé en 2012, Guy Y. Chevalley codirige également Paulette éditrice, maison spécialisée dans la fiction courte, avec Noémi Schaub. Non libéré des contingences financières pour autant, il est employé comme rédacteur par la Ville de Genève et divers autres mandants.





[à paraître Suisse : 15/08 - France 4/10 Guy Y. Chevalley – De fiel et de fleurs — L’âge d’Homme — 9782825147887 – 28,60 CHF/22 €]