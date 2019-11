De l'atelier numérique ouvert au programmathon, le vocabulaire de l'informatique

(photo d'illustration, stanjourdan, CC BY-SA 2.0)

La Commission d'enrichissement de la langue française, organe interministériel, s'efforce de proposer des équivalents français aux termes et expressions étrangers, pour s'assurer d'une évolution de la langue et d'une adaptation aux réalités modernes. Elle s'est ainsi penchée, récemment, sur les vocabulaires de l'environnement ou, entre autres, du rugby Cette fois, la commission s'intéresse donc au vocabulaire de l'informatique, sans dire si les discussions ont eu lieu au cours d'un « hackerspace », soit un « lieu physique ou espace en ligne ouvert aux spécialistes et aux passionnés de technologies numériques, notamment de programmation, qui est destiné au partage de savoir-faire et de ressources ». L'équivalent proposé est l'« atelier numérique ouvert », ou « atelier ouvert », qu'il est possible d'abréger en ANO.L'adblocker, pire ennemi des éditeurs de presse, mais meilleur ami de l'internaute sain de corps et d'esprit, sera désigné en français, sans trop de surprise, par le terme « bloqueur de publicités », déjà largement adopté sur le web.Pour le « data center », le « site physique où sont regroupées des infrastructures informatiques et de télécommunication destinées à stocker, à traiter ou à distribuer des données de façon sécurisée », la commission propose le limpide « centre de données ».Terme également utilisé dans le domaine de l'édition par l'intermédiaire des livres accessibles, la fonctionnalité « text-to-speech », soit une « conversion automatique d'un texte en un énoncé oral, qui recourt notamment aux techniques de traitement automatique des langues naturelles et de production de la parole », sera remplacée par l'expression « synthèse vocale de texte » ou plus simplement « synthèse vocale », abrégée en SVT.L'ensemble de la liste des termes du domaine de l'informatique est à cette adresse , tandis que la plateforme FranceTerme permet de retrouver toutes les recommandations de la commission.