De l'écriture à la promotion : 10 jeunes auteurs à la découverte de l'édition

« De l’écriture à la promotion » s’inscrit dans les efforts de la Fondation pour soutenir les jeunes plumes romandes. Ainsi, après Parrains & Poulains, projet de mentorat, nous avons initié en 2017 ce projet de formation/information, qui vise à réunir 10 auteur-e-s en début de carrière.



Angus MacAskill, CC BY SA 2.0



Comment se faire publier ? Comment s’exporter ? Comment gagner en visibilité dans les librairies ? Comment fonctionnent les relations entre éditeurs, libraires et diffuseurs ? À quoi sert un attaché de presse ? Comment affronter la critique ? Qu’est-ce qu’un agent littéraire ?



L’aboutissement d’un roman n’est que le prélude d’une aventure féconde au cœur du monde de l’écrit, de l’édition et de la communication. Féconde, mais souvent complexe.



« De l’écriture à la promotion » a ainsi pour dessein d’offrir à 10 jeunes auteurs un réseau et des contacts, éléments indispensables à la suite de leur parcours, ainsi qu’une connaissance du milieu littéraire et de la chaîne du livre essentielle à la vie de tout auteur aujourd’hui.



Ce programme permet de générer une dynamique de groupe entre ces dix plumes, une émulation et un esprit de coopération, qui permet de stimuler leur créativité et de les extraire de la solitude souvent inséparable de leur activité.



Les auteur-e-s sélectionné-e-s, sur la base des critères et conditions définis, seront ainsi convié-e-s à participer entre septembre 2018 et mai 2019 à des rencontres en présence de professionnel-le-s représentant divers secteurs du monde de l’édition et du livre : éditeurs, diffuseurs, journalistes, agents, responsables d’institutions culturelles, organisateurs de festivals, notamment.

Les auteur-e-s seront choisi-e-s sur dossier, suite à un Appel à candidatures. Le délai d’envoi des dossiers est fixé au 20 juillet 2018.

L’ensemble des frais des auteurs sera pris en charge par la Fondation. En échange, ces derniers s’engagent à respecter certaines exigences. La première rencontre se tiendra à l’occasion du Festival du livre suisse le samedi 22 septembre.

Les auteurs seront tous invités au Salon du livre de Genève 2019 pour une ultime rencontre en mai.

Tous les renseignements sont disponibles en téléchargement à cette adresse. Le document contient la présentation du programme, l’appel à candidatures ainsi que l’agenda.



ActuaLitté est partenaire de ce programme.