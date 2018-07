De l’écriture à la promotion : aider et soutenir les jeunes auteurs

Écrire un livre peut sembler être un fait anodin. S’engager sérieusement dans une carrière d’écrivain entraîne pourtant une série de questionnements, d’autant plus nombreux au vu des réalités du monde contemporain.









Construire son premier roman, le faire publier, être confronté aux difficultés du monde de l’édition, promouvoir son œuvre, aller à la rencontre de son public, accepter la critique, employer les réseaux sociaux, défendre ses droits, gérer son succès. Voici des étapes importantes dans la vie d’un auteur qui entame son parcours, souvent semé d’obstacles qui peuvent paraître insurmontables, ou tout du moins difficiles à franchir.

C’est pour ces raisons que la Fondation pour l’Écrit, architecte des activités culturelles du Salon du livre de Genève, initie pour la seconde année « De l’écriture à la promotion ». Adressé aux nouvelles plumes suisses romandes, ce programme unique de formation et d’information permet à 10 jeunes auteur-e-s de rencontrer divers représentant-e-s de la chaîne du livre, afin de mieux comprendre le rôle et les fonctions de chacun, et leurs rapports à l’écrivain et à son travail.



Ainsi, entre septembre 2018 et mai 2019, les dix candidats sélectionnés pourront échanger avec des auteurs confirmés, des éditeurs, des libraires, des agents, des diffuseurs, des critiques littéraires, des attachés de presse, à chaque fois dans un lieu dédié à l’écrit. Durant l’aventure, ils et elles auront l’opportunité de mettre en avant leur talent et leur créativité dans des médias partenaires, romands et français.

Il est évident que six mois et six rencontres ne sont pas suffisants pour tout saisir, tout connaître et se constituer une idée définitive de ce que signifie écrire, et surtout, de ce qui vient après l’écriture. Être mis en contact avec des professionnels reconnus issus des divers milieux du livre demeure un moyen efficace d’entrer dans sa vie d’écrivain avec quelques outils et armes en poche.



De plus, de la réunion de 10 jeunes talents résultent une émulation collective et un esprit de solidarité, les sortant de la solitude inhérente à leur activité.

La Fondation pour l’Écrit s’est donnée pour mission d’encourager la relève littéraire romande et lui donner une visibilité tant en Suisse que hors des frontières du pays, ceci par la conception de projets et la mise en lumière des auteurs helvétiques sur les scènes des divers évènements que la Fondation organise : Salon du livre de Genève (salondulivre.ch), Festival du livre suisse de Sion (festivaldulivresuisse.ch), et Lausan’noir (lausannoir.ch).

Si le programme vous intéresse, et que vous répondez aux critères (appel à candidatures et dossier à télécharger), il vous reste une semaine pour envoyer vos dossiers de candidature à delphine.hayim@palexpo.ch.



Toutes les informations et l’agenda des rencontres : www.salondulivre.ch/fr/de-l-ecriture-a-la-promotion.