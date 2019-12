De l'écriture inclusive dans les pages de l'encyclopédie Wikipedia ?

La Wikipédia francophone vient de lancer un sondage sur l'utilisation de l'écriture inclusive (au sens large, pas que les formes avec des points médians).https://t.co/aKmqvwaBNB — Von Rudloff (@Tael67) December 1, 2019

• L’utilisation de termes englobants ou épicènes lorsque c'est possible plutôt que les recours au masculin universel. Exemples : « le personnel de l'entreprise » plutôt que « les employés d'une entreprise ». « Les personnes contribuant à Wikipédia » plutôt que « les contributeurs ». Les « novices » plutôt que les « nouveaux ».



• Le recours à la double-flexion lorsqu’un terme englobant n'est pas possible. Exemple : « les contributeurs et les contributrices » plutôt que les « contributeurs ».



• L’accord en genre des noms et titres de fonction. Exemple : « la cheffe de service » plutôt que « le chef de service » s’agissant d’une femme.



• L’utilisation de l'accord de proximité ou de l'accord de majorité. Exemple : « l'étudiante et l'étudiant inscrits » plutôt que « l'étudiant et l'étudiante inscrits ».



• Le recours à des mots-valises masculin-féminin (dit aussi doublet abrégé), par exemple « salarié.e.s », « salarié·es », « salarié(e)s » sous diverses variantes typographiques.



• L’utilisation de termes non-binaires portant le genre masculin et le genre féminin simultanément à l’exemple de iel, celleux, contributeurice, etc.

Il faudra avoir une cinquantaine de contributions à son actif, réalisées avant le 29 octobre 2019, pour faire entendre sa voix. Et dans le cadre de ce qui a tout l’air d’un référendum, six autres propositions sont à l’étude – dont la fameuse écriture inclusive. L’idée n’est d’ailleurs pas de conscrire cette projection à la seule application de points médians.C’est à partir de la définition de l’ONU que la discussion s’initie, pour évoquer le langage inclusif. Autrement dit, « on entend le fait de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, d’une façon non discriminante, quels que soient le sexe ou l’identité de genre de la personne dont on parle ou à qui l’on s’adresse, sans véhiculer de stéréotypes de genre ».Il s’agira alors de prendre en compte plusieurs modalités :Jonathan Mouton, membre du conseil d'administration de Wikimedia France, explique que le sondage, lancé ce 1er décembre, a reçu un accueil particulièrement vif, attestant de son importance. « On peut facilement y déceler la preuve de l'importance du sujet de l'écriture inclusive. Cela n'empêche que le sondage a été lancé à la va-vite et reste imparfait dans sa formulation », poursuit-il, auprès de BFM TV