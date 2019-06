De l'enfance à la mémoire, Annie Ernaux revient à Yvetot

« Les livres ont donc constitué très tôt le territoire de mon imaginaire, de ma projection dans des histoires et des mondes que je ne connaissais pas. Plus tard, j’y ai trouvé le mode d’emploi de la vie, un mode d’emploi auquel j’accordais beaucoup plus de confiance qu’au discours scolaire ou au discours de mes parents.

J’étais encline à penser que la réalité et la vérité se trouvaient dans les livres, dans la littérature. » A.E

À la suite de ce texte lu par Dominique Blanc, Annie Ernaux se remémore, dans un entretien inédit, des moments de son enfance et de sa jeunesse à Yvetot à travers des photographies qu’elle a choisi de commenter.

Cet audiolivre sera disponible sur l'espace des Editions des femmes, lors du Festival Vox de Montreuil, dédié à l'audiolivre – du 11 au 16 juin prochain. On peut en découvrir un extrait ci-dessous, offert par les Editions des femmes.









Annie Ernaux passe son enfance à Yvetot, en Normandie. Après des études à Rouen, elle devient professeure de lettres modernes et obtient l’agrégation. Son premier roman, Les Armoires vides, est publié en 1974 et elle obtient le prix Renaudot pour La Place en 1984. Issue d’un milieu modeste, elle interroge à travers son œuvre sa légitimité à utiliser sa langue d’adoption, celle de la littérature, et mène à ce sujet un travail quasi sociologique en utilisant sa propre expérience comme matériau. En 2017, elle a reçu le Prix Marguerite — Yourcenar pour l’ensemble de son œuvre.



Dominique Blanc mène de front une double carrière prolifique au théâtre et au cinéma. Elle a reçu, entre autres, le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Stand-by de Roch Stephanik en 2001, et le Molière de la meilleure comédienne dans La Douleur de Marguerite Duras en 2010. Elle est pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2016. Pour la Bibliothèque des voix, elle lit aussi Mattea de George Sand (2004) et Gradiva de Wilhelm Jensen (2005).





Annie Ernaux, lu par Dominique Blanc – Retour à Yvetot – Editions des femmes – 3328140023916 – 19 €