De l'espace, les astronautes lisent des histoires scientifiques aux enfants

Le projet n’est pas simplement de parler de la Lune et des étoiles aux enfants, mais littéralement, de les faire voyager dans l’espace. Et pour ce faire, rien de mieux que des histoires à raconter. Et plus encore, lues par des astronautes, depuis la station spatiale internationale.





Story Time From Space, on dirait un titre de film de série B. Mais c’est un projet de la Global Space Education Foundation, organisation à but non lucratif. Elle sollicite les astronautes, qui s’emparent depuis plusieurs mois de livres pour enfants, et font la lecture. L’idée est de recouper le goût de sciences et le développement de la lecture.

Au départ, raconte l’organisation, il fallait donc parvenir à concrétiser dans l’imaginaire des enfants ce que pouvait être l’espace, la vie dans la station, en vertu de ce principe : « Ce que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas le faire. » Le Conte de l’Espace était né.

« Quelle meilleure manière pour amener les enfants à la science et les inciter à lire ? Vous ne faites pas que regarder et écouter des livres : vous pouvez regarder à l’intérieur de la station internationale », explique Patricia Tribe, ancienne directrice du domaine éducatif au Space Center Houston.

Tout a débuté avec un test mené avec la complicité de Benjamin Alvin Drew Jr., connu sous le nom d’Alvin Drew. Il a lu Max Goes to the Moon, livre de l’astrophysicien Jeffrey Bennet, qui raconte le vol final de la navette Discovery. Après lui, nombre d’astronautes se sont mobilisés et investis dans ce projet.

Sur une chaîne YouTube, Story Time From Space collecte les différentes interventions d’astronautes, et, avec le temps, a affiné son offre et ses exigences. Ainsi, les livres que présentent les astronautes doivent tenir en une quinzaine de minutes, et tourner autour d’un concept des disciplines science, technologie, ingénierie et mathématiques.

Mais surtout, avoir une authentique pertinence et garantir la fiabilité des informations, simplement pour ne pas perpétuer des cycles désinformation.

Et le succès fut au rendez-vous : les auteurs eux-mêmes ont fini par envoyer leurs ouvrages dès qu’ils entraient dans les critères. La véritable difficulté, finalement, c’est de transférer depuis la NASA vers la station internationale les livres – et de trouver le temps pour que les astronautes puissent les lire.

Mais ces derniers y prennent non seulement plaisir, mais trouvent aussi là l’occasion de faire œuvre utile. Ainsi, Rosie Revere, ingénieure, avait décidé de lire un ouvrage racontant la vie d’une petite fille qui rêve de devenir ingénieure.



« Tout le monde pense que l’espace, c’est plutôt cool, c’est donc une belle manière de capter l’attention du public et des enfants, pour qu’ils profitent de l’espace », conclut Tribe. On retrouvera sur le site les différents livres lus, ainsi que les références des ouvrages.

Depuis janvier 2014 que le projet fut lancé, il a également ajouté des séquences de démonstration d’expériences menées dans la cabine de la station. Ces dernières couvrent plusieurs niveaux, et permettent aux élèves de pouvoir découvrir des moments de recherche scientifique en direct. Ainsi, on passe à l’observation de la gravité, et de son absence dans l’espace, mais également d’autres points, dont les enseignants peuvent se servir.

Tout est à retrouver sur leur site.

via Huffington Post