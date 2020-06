De la famille à la violence, itinéraire d'une délivrance

Pour ouvrir la collection, Macha Publishing publie le livre de Louison Nielman, psychologue et écrivaine américaine, qui évoque le thème des violences conjugales et familiales. ActuaLitté vous en propose un extrait.Céleste a onze ans le jour où on vient la chercher pour l’emmener loin de sa maison, de sa mère qu’elle aime, de ce père qu’elle craint. Lorsqu’on la conduit dans un foyer pour enfants, les questions se bousculent dans sa tête : que fait-elle ici ? Pourquoi n’a-t-elle pas le droit de voir sa mère ? Vulnérable, elle est confrontée à l’incompréhension et à la culpabilité, mais aussi à la colère et à un fort sentiment d’injustice. Son esprit la ramène en arrière, vers sa vie ponctuée d’angoisses et de scènes violentes, vers le masque que revêt son père, faisant de lui un dragon ignoble aux dents et aux griffes acérées.Comme des vagues incessantes, le passé et le présent se mêlent dans un va-et-vient pour écrire l’histoire de Céleste et de sa mère, victimes d’un père qui plonge dans l’abîme de la violence.Le lecteur la suit dans son récit et devient le témoin, au gré de ses souvenirs, de ce qu’elle a vécu. Les nombreux flashs qui la ramènent en arrière sont comme d’innombrables pièces d’un puzzle qui, au fil des lignes et des pages, prend forme, apportant un éclairage aux zones d’ombre. Étape par étape, Céleste se reconstruit. Un livre qui libère la parole, dont la force se résume en une promesse : chacun porte en lui une part de lumière lui permettant de s’en sortir.Louison Nielman est une auteure reconnue, amoureuse des mots et de l’écriture. Dès le cours élémentaire, elle noircissait des petits carnets de poèmes et d’histoires. Emportée par la magie de la lecture, elle dévore les livres depuis l’âge de six ans. Lire et écrire ont toujours été une évidence, un besoin, deux souffles essentiels dans sa vie.Louison Nielman – Le masque de père – Macha Publishing – 9782374370651 – 7,90 €