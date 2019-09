De la gloire paternelle au château de sa mère : Pagnol, dans le texte

Les édition Les Saints pères sortent aujourd'hui un nouveau manuscrit de l'un des auteurs canoniques de la littérature française populaire du XXe siècle, Marcel Pagnol.

Après la publication en 2017 de La Gloire de père, l'éditeur poursuit son travail consacré à la série autobiographique Les Souvenirs d'enfance de l'auteur en en mettant à disposition le deuxième tome Le Château de ma mère. C'est grâce à la collaboration du petit-fils de l'auteur, Nicolas Pagnol, qu'il a été possible de reconstituer les fragments écrits laissés par l'écrivain.C'est en effet lui qui décida de se replonger dans les innombrables archives de son non moins prolifique grand-père, qui furent laissées quasi comme telles depuis la disparition de ce dernier en 1974. Un travail de longue haleine a été nécessaire pour récolter et remettre dans l'ordre les multiples feuilles volantes qui parsemaient le lieu de résidence parisien de l'écrivain.Ainsi peut-on y déceler les repentirs de l'écrivain et nous l'imaginer, penché sur son bureau, avançant puis raturant, revenant, puis réécrivant. Car avec cette édition des manuscrits de Pagnol, l'éditeur déconstruit le mythe qui présentait l'auteur comme écrivant d'un seul trait.En effet, au fil des pages retrouvées, dont la plupart sont numérotées se dévoilent les hésitations du créateur quant à la composition de sa narration. Une plongée au coeur du processus créatif pour le moins passionante, et certainement aussi enrichissante que l'oeuvre publiée.