De la mort d'une mère aux bombardements de Hambourg

Lentement, une femme s’efface devant le monde. Autour d’elle, les silences, les absences, une clarté presque insoutenable, les paysages vides du Nord de l’Allemagne. Elle s’allonge sur un canapé, chez elle, dans son salon ; seuls l’alcool et les médicaments la font encore bouger. Le médecin est formel, la mort approche par cirrhose du foie.

Andréas Becker accompagne la malade d’une langue ciselée et tendre, d’une langue qui cherche constamment à dire ce qui est encore exprimable quand la vie s’en va, mais quand l’amour se tisse. Malgré la tristesse de la mort se crée ainsi une espérance dans ce qui restera et que Becker nomme alors ça. Ça, c’est Ulla.

Ulla ou l’effacement, c’est l’histoire d’une mère, emportée par l’alcool, mais également des bombardements sur Hambourg. Une allusion à l’Opération Gomorrhe, campagne ayant abouti à sept raids aériens sur la ville allemande, entre le 25 juillet et le 3 août 1943. Un carnage qui fit pas moins de 45.000 morts, resté dans les annales de l’histoire comme l’attaque la plus dévastatrice en Europe.Le livre, à paraître ce 14 mai, s’accompagne donc d’une édition de tête, augmentée d’images de Jean-Denis Bonan, hors commerce, qui sera disponible uniquement en souscription . Les 40 premiers exemplaires de cette édition seront dédicacés par l’auteur et le réalisateur, numérotés et accompagnés d’un tirage original ainsi qu’une reproduction d’un extrait du manuscrit. Il faudra compter 40 € pour le tirage augmenté et 100 € pour l’édition spéciale.Une projection du film est prévue en avant-première, ce 26 mai à 11 h 30 au cinéma Saint-André des Arts, en présence de Jean-Denis Bonan, Andréas Becker, Sophie Bourel, Jean Richard, Pascal Cottin et l’équipe du film. « Il y a le texte de Becker, époustouflant. J’ai tenté des images à côté, comme un hors champ », indique le réalisateur.Le film de Bonan est directement inspiré du livre d’Andreas Becker – les deux hommes avaient d’ailleurs collaboré pour leur film La soif et le parfum. Les Éditions d’En-bas avaient elles republiés les trois précédents ouvrages de l’écrivain, à l’automne 2018.[à paraître 14/05] Andreas Becker – Ulla ou l'effacement - Éditions d’En-bas – 9782829005893 – 8 €