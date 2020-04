De la pandémie Covid-19 aux malades : comment sauver la planète ?

Chris_LeBoutillier CC 0















Pour cette émission du 8 avril, La Grande Librairie a décidé de rediffuser les entretiens menés le 27 novembre dernier, sur la thématique : quelles solutions pour sauver notre planète Une émission « qui nous semble plus que jamais d’actualité. Nous le savons, la planète est en danger, et tout le monde se demande comment agir. François Busnel avait réuni quelques grands scientifiques dont les livres sont de belles sources d’inspiration et proposent des solutions concrètes. Avec Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Pascal Picq, Cyril Dion et Emmanuelle Pouydebat ! », indique l’émission.Rendez-vous ce 8 avril à 20 h 50 sur France 5. Et quelques extraits sont disponibles en attendant :