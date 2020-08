De la poésie, avant tout chose : une saison d'enfer, chez Libération

< >

Deux mois de vers, deux mois de poésie hebdomadaire, l’idée était ingénieuse poursuivant le fameux Poème d’actu qui avait fleuri sur LCI. Avec En vers Lib' , il s’agissait d’une pause bienvenue, un concentré de saveurs que les lecteurs de Libération ont apprécié à sa juste valeur.« Et maintenant, que vais-je faire », se demande alors le poète soucieux de (se) faire un bécot ? Un livre, qui réunirait l’ensemble et le meilleur ? « Très possible », nous indique Thomas Deslogis. En tout, une trentaine de poèmes ont été publiés entre janvier et mi-juillet, auxquels se sont ajoutés ceux du traditionnel Cahier d’été, entre mi-juillet et mi-août. « Mais cette fois, dans une version très brève, type haïku, sans restriction sur le sujet. »Logiquement, la thématique estivale est revenue, telle une hirondelle perdue près d’une plage de Dunkerque sous le soleil aoûtien, mais pas que. « L’idée est surtout de proposer un instant différent, un moment d’ailleurs bien dans mon style, c’est-à-dire une poésie ancrée dans le réel, matérielle, charnelle, presque touchable (le papier convient donc parfaitement) », reprend le poète.Les réactions sur les réseaux (notamment sur Instagram) ont tout de suite été à la fois étonnées et enthousiastes. « Au début j’ai reçu des messages qui me demandaient ce que tel ou tel poème voulait dire et puis ce réflexe s’est estompé et les lecteurs réagissent désormais principalement à la sensation procurée ou à la beauté ressentie, ce qui à mon sens est la meilleure façon de lire ces poèmes et la poésie en général. »La rubrique doit prendre fin pour l’été, donc cette semaine, accompagnant de fait le Cahier idoine. Mais les poèmes d’actu devraient revenir.« Cette expérience du rendez-vous poétique sur papier est aussi rare qu’importante », insiste Thomas Deslogis. Que ce soit vis-à-vis de la presse, « qui propose ainsi un contenu fondamentalement différent (et qui sied merveilleusement bien à l’esprit à la fois littéraire, engagé et ouvert de Libé et de ses lecteurs) ou vis-à-vis du rapport à la poésie française ».On sait le genre un peu isolé, mais le voici « qui trouve ici un lien direct avec un lectorat qui ne serait peut-être pas dirigé vers elle ».En vers Lib’ et contre tout, donc.