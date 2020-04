De la poésie avant toute chose : le Canada en vers et pour tous

En cette période de confinement, la grande finale des Voix de la poésie se tiendra en ligne sur voixdelapoesie.com le vendredi 17 avril à 13 h HE. Ce format sécuritaire nous permet de souligner les efforts de nos élèves concurrents tout en leur offrant une scène nationale sur laquelle partager la poésie à voix haute. Le public pourra à ce moment voir et entendre les neuf lauréats des trois sections du concours.









D’ici là, sur la page Facebook des Voix de la poésie, les abonnés pourront chaque jour découvrir les demi-finalistes qui récitent des œuvres choisies. Les 24 jeunes ont été sélectionné.e.s parmi plus de 20.000 participant.e.s de 1 400 écoles à travers le Canada. Ces élèves de grand talent, de la 3e secondaire jusqu’au cégep, courent la chance de gagner un montant de 25.000 $ en prix, à titre personnel et pour les bibliothèques de leurs écoles, lors de ce concours sur le web.



Leurs récitations seront notées par un jury de poètes éminent.e.s du Canada, dont les lauréates de l’édition 2019 du prix littéraire du Gouverneur général, dans la catégorie poésie. Le jury des récitations du volet francophone regroupera Joséphine Bacon, Anne-Marie Desmeules et Pierre Nepveu.



Le jury des récitations du volet anglophone regroupera Gwen Benaway, Moe Clark et Greg Santos. Et voici les 24 demi-finalistes des trois sections linguistiques de notre concours :



Section française

Delicia Akimana, St. Joseph’s Catholic High School, Windsor (Ontario)

Minh Duc Hoang, École internationale de Montréal, Montréal (Québec)

Léane Plouffe, Collège Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse (Québec)

Romy Magdalena Pueyo, Collège Beaubois, Pierrefonds (Québec)

Evan Sapozhnikov, Lycée Louis Pasteur, Calgary (Alberta)

Audrey Tardif, École des Chutes, Rawdon (Québec)



Section bilingue

Stephanie Aboukhater, Thornlea Secondary School, Thornhill (Ontario)

Farah Elnakoury, École secondaire Étienne-Brûlé, Toronto (Ontario)

Lysiane Kouakou, Sir Winston Churchill High School, Calgary (Alberta)

Rachel Lyonnais-St-Martin, Collège Durocher Saint-Lambert, St-Lambert (Québec)

Nahida Mohamadou Kingui, Lycée Louis Pasteur, Calgary (Alberta)

Jenny Wang, Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal (Québec)



Section anglaise

Safae Bizgame, Westminster Secondary School, London (Ontario)

Joyce Chen, Little Flower Academy, Vancouver (Colombie-Britannique)

Bianca Galvin, York House School, Vancouver (Colombie-Britannique)

Kumar Hind, École internationale de Montréal, Montréal (Québec)

Divyan Karunakaran, Eric Hamber Secondary School, Vancouver (Colombie-Britannique)

Gia Krikellas, St. Joseph’s Catholic High School, Windsor (Ontario)

Rena Liu, Ottewell School, Edmonton (Alberta)

Rebecca Marchetti, Etobicoke School of the Arts, Etobicoke (Ontario)

Anisa Pirani, Westmount Charter School, Calgary (Alberta)

Nawal Semir, Glenlawn Collegiate, Winnipeg (Manitoba)

Anna Shi, Toronto French School, Toronto (Ontario)

Madlyn Woodruff, Harbour View High School, Saint John (Nouveau-Brunswick)



À ce jour, plus de 300.000 élèves ont récité un poème dans le cadre des Voix de la poésie. « Chacun et chacune de ces élèves a maintenant une compréhension intime de comment se constitue un poème, devenant ainsi de meilleurs lecteurs et auteurs de poésie », dit David Smith, directeur du concours.



« Parmi les 24 demi-finalistes de cette année, se trouvent sans aucun doute les dirigeants, orateurs et poètes du Canada de demain. »



Tous les ans, l’organisme des Voix de la poésie anime deux concours de récitation pancanadiens (l’un pour les jeunes de la 3e secondaire jusqu’au cégep et l’autre pour les élèves de la sixième année à la 2e secondaire) ainsi qu’une dizaine de concours régionaux en équipe. Les concours se fondent sur des anthologies robustes de poèmes classiques et de poèmes contemporains en français et en anglais. Tous les ans, l’organisme publie également un journal bilingue de poésie écrite par les élèves, VOICES/VOIX. La deuxième édition sortira en juin.



Le site des Voix de la poésie comprend aussi des ressources pour l’enseignement de la poésie. De plus, le programme Poètes à l’école a envoyé des poètes dans plus de 1300 classes pour travailler avec plus de 40.000 élèves. Les neuf lauréat.e.s du grand concours Les voix de la poésie seront proclamé.s le vendredi 17 avril à 13 h lors de la grande finale en ligne.