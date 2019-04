De la série à l'audiolivre, Elisabeth Moss fidèle à la Servante Ecarlate

L'actrice Elisabeth Moss reste définitivement fidèle à l'oeuvre de Margaret Atwood. Après avoir décroché le premier rôle dans la série télévisée et adaptée du roman, nous retrouvons la voix de la jeune femme dans l’édition audio de La Servante Ecarlate (traduit de l'anglais par Sylviane Rué aux éditions Robert Laffont).





Tom Blunt - CC BY-ND 2.0





Pour rappel, La Servante écarlate (titre original : The Handmaid's Tale) est un roman de science-fiction dystopique écrit par Margaret Atwood en 1985. Nous suivons l'histoire d'Offred (ou Defred en français), alors que la religion domine la politique dans un régime totalitaire, et que le taux de natalité est au plus bas à cause des déchets toxiques.



Les femmes sont dévalorisées jusqu'à l'asservissement. Le régime de Gileas les divise en classes : Épouses, Marthas, Éconofemmes, Tantes et Servantes. Ces dernières, à l'instar de l'héroïne, sont reléguées au rôle de la reproduction humaine, étant les seules capables de tomber encore enceintes.



Une lecture “ puissante, envoûtante, convaincante et authentique ”



« Je suis ravi que Elisabeth Moss ait accepté de raconter cette nouvelle édition audio de La Servante Ecarlate, a déclaré la romancière Margaret Atwood. Sa lecture est puissante, envoûtante, convaincante et authentique. C'est une actrice naturelle qui valorise la vérité d'un rôle au-dessus de sa propre qualité de star. J'ai eu tellement de chance de l'avoir pour interpréter Offred ».

Elisabeth Moss aurait enregistré le livre audio à Toronto, pendant le tournage de la troisième saison de la série. L'édition de l'audiobook est gérée par la maison Penguin Random House Audio et est d'ores et déjà disponible en téléchargement numérique. La version CD ne sortira que le 7 mai 2019.Alice Twomey, l'éditrice en chef de Penguin Random House Audio, a partagé son enthousiasme concernant le choix de l'actrice pour cet audiolivre : « Elisabeth Moss est la narratrice idéale pour ce livre audio. Elisabeth a fasciné les auditoires du monde entier avec son interprétation primée de la série télévisée The Handmaid’s Tale. À présent, sa narration époustouflante a donné vie à l’histoire d'Offred avec brio et de façon glorieuse. C'est une écoute vraiment puissante ».D'autres acteurs ont également participé au projet, notamment pour la section « Notes historiques » du livre audio. Ann Dowd, qui interprète le rôle de tante Lydia, raconte l’ouverture des notes, tandis qu'Amy Landecker et Bradley Whitford donnent leur voix pour le chapitre final, confirmant la disparition du régime de Gilead et la disparition mystérieuse d'Offred.La filiale de livres audio de Penguin Random House organisera des stations d'écoute sur Jubilee Square, à Brighton (Royaume-Uni), le 4 mai 2019, afin de faire écouter au public des extraits de l'oeuvre.Les spectateurs et les lecteurs devraient d'ailleurs se réjouir. Margaret Atwood publiera le 10 septembre 2019 son prochain roman : The Testaments . Trois personnages féminins devraient raconter la suite de l’histoire de la Servante Ecarlate et peut-être éclaircir les mystères autour de la disparition d'Offred.via The Bookseller