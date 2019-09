De Marc Levy à Martine et son papi, tous contre la maladie d'Alzheimer

Marc Levy, parrain engagé

Martine, pour expliquer Alzheimer aux enfants





Martine adore son papi, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils s’amusent, ils jouent, jusqu’au jour où son papi a des trous de mémoire… Au travers d’une édition spéciale sur le maladie d’Alzheimer, nous suivons les aventures de la petite fille qui s’inquiète des oublis récents et des changements de comportement de son papi jusqu’à l’annonce de sa maladie.

Qu'est-ce qui arrive à Papi ? Est-ce qu'il a mal ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Est-ce qu'il va guérir ?… Toutes ces questions face auxquelles, petits et grands se retrouvent parfois confronter.









Pourtant, associations et personnalités multiplient les engagements : à l'image de JK Rowling qui a dernièrement fait un don de 17 millions € pour aider la recherche contre la sclérose en plaques , le romancier Marc Levy est parti en croisade.Interrogé, il évoque « une maladie qui vole notre âme », et parle de son engagement personnel, en tant que parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale — laquelle intervient notamment sur la question d'Alzheimer. Et si cette maladie neuro-dégénérative peut faire trembler un écrivain, en ce qu'elle attaque la mémoire, il souligne que la peur de perdre ses souvenirs est commune à chacun.« C'est le lien de tout ce que l'on construit dans une vie. Sans mémoire, il n'y a plus de passé. Le présent ne grave plus rien. La mémoire constitue notre identité et est une partie intégrante de ce qui définit notre humanité », indique-t-il au micro de RTL Actuellement, une campagne pour lever 5 millions € est en cours : l'argent sera reversé à la Fondation — alors même que les membres du G7 n'étaient pas parvenus à une solution acceptable sur ce point.« En vieillissant, le pourcentage de la population qui va être atteint de maladies dégénératives du cerveau ou d'Alzheimer va devenir important. Cette maladie va provoquer un fléau de société à cause de sa répercussion sociale au niveau du malade et au niveau de son entourage », poursuit Marc Levy.Pour aider, un numéro de téléphone existe : 92 300, à composer depuis son portable, avec le mot souvenir à envoyer. Un don de 10 € sera alors effectué, prélevé depuis la facture de téléphone.Dans le même temps, une autre initiative arrive de Belgique, s'appuyant cette fois sur le personnage de Marcel Marlier : Martine. À l'occasion de la 25e journée de la maladie d'Alzheimer, ce 21 septembre, sort une bande dessinée inédite : Martine à un papi bizarre.L'ouvrage est en vente au prix de 6 €, en français et flamand, directement à cette adresse , en partenariat évidemment avec les éditions Casterman. « La maladie d'Alzheimer est souvent difficile à comprendre. Plus encore pour les enfants », indique la Ligue Nationale Alzheimer, qui coédite l'ouvrage.Cette bande dessinée est là pour répondre aux questionnements naturels qui peuvent survenir…