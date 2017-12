De nouveaux livres Doctor Who, signés exclusivement par des femmes

Alors que Jodie Whittaker est sur le point de devenir la première actrice à incarner le Docteur, la maison d’édition Penguin Random House Children prévoit de publier une collection de quatre histoires courtes autour de la série Doctor Who. Particularité ? Elle sera entièrement créée par des femmes et publiée à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Doctor Who, CC BY-SA 2.0

Après l’annonce du développement d’une série de livres Avatar, Penguin Random House ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le 8 mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, elle publiera une collection d’histoires courtes autour de la série Doctor Who, des livres au prix de 12,99 £.



Cette collection écrite par Jenny Colgan, Dorothy Koomson, Susan Calman et Jacqueline Rayner s’adressera principalement aux enfants et aux adolescents.

Les récits portent sur les compagnons du Docteur : Clara, Rose, Bill et Sarah Janes. Ils explorent le temps et l’espace, rencontrent des obstacles, combattent les ennemis du docteur ou lui sauvent la vie.



Une bonne nouvelle pour les fans de la célèbre série télévisée britannique de science-fiction créée par Sydney Newman et Donald Wilson, diffusée depuis le 23 novembre 1963 sur BBC One. C’est également un clin d’œil, car, cette année, pour la première fois, le rôle du docteur sera repris par une actrice, Jodie Whittaker, dans l’épisode spécial de Noël à venir. « Twice Upon a Time » sera diffusé sur BBC One le 25 décembre prochain.

La créatrice Kelly Wagner s’est occupée de la couverture des titres. L’éditrice Gabriella de Matteis a acheté les droits mondiaux, dans tous les formats, pour les 4 histoires. Une porte-parole de PRH Children a précisé à The Bookseller : « Nous pensons que c'est la toute première collection entièrement féminine, car le seul autre éditeur dans le monde de Doctor Who est Ebury. Même s'ils ont publié des romans par des auteures de façon individuelle, il n'y a pas eu d'anthologie de la part de tant d'auteures féminines avec également une illustratrice. »

L'humoriste écossaise Susan Calman se réjouit : « Doctor Who est l'une de mes plus grandes passions dans la vie et c'est une période palpitante pour la série, avec la merveilleuse Jodie Whittaker sur le point de prendre la barre. »

Jenny Colgan, romancière britannique, de son côté, explique : « C'était très étrange de devoir écrire une histoire pour Rose, dans laquelle elle est le personnage principal. Pour moi, Rose a toujours été un élément central de Doctor Who, depuis la seconde où elle est apparue, et je pense que les fans sont d'accord. »

L’auteure anglaise, Dorothy Koomson, quant à elle, parle de son histoire comme une aide à s’accepter tel que l’on est. « Je pense que c'est un message que beaucoup de jeunes filles et de femmes ont besoin d'entendre. »

Enfin, Jacqueline Rayner, écrivaine anglaise, parle des assistants du Docteur « souvent considérés comme des acolytes interchangeables ». Elle entend, bien sûr, prouver le contraire.



Via The Bookseller