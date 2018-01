De nouvelles aides de l'IFCIC pour les petites et moyennes maisons d'édition

L'IFCIC, Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, a présenté de nouvelles aides pour les industries culturelles et créatives, avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le Fonds Européen d’Investissement (FEI). Ces aides permettront un accès facilité au financement pour les petites et moyennes maisons d'édition.

(CAN Europe, domaine public)

Dans le cadre du programme européen Europe Creative de soutien aux secteurs de la culture et de la création, le fonds européen d’investissement et l’IFCIC ont signé deux contrats de garantie. Ces accords, soutenus par l’ensemble des partenaires financier de l’IFCIC, au premier rang desquels l’État et ses établissements publics, le CNC, le Centre national du Livre, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, permettent de renforcer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises culturelles et créatives. La diffusion de cette offre bénéficiera également du partenariat renforcé conclu entre l’IFCIC et Bpifrance.Ils permettent à l’IFCIC de mettre en place une offre de prêts et de prêts participatifs plus ambitieuse, simplifiée et étendue à toutes les entreprises relevant du champ couvert par le Ministère de la Culture, annonce l'IFCIC dans un communiqué.L’offre en faveur de la musique, du spectacle vivant, des librairies, des créateurs de mode, de la presse, des galeries d’art, du jeu vidéo et des industries du cinéma et de l’audiovisuel est renforcée ; de nouveaux secteurs tels que le théâtre, l’édition littéraire, les métiers d’art et du design ou certaines entreprises des media et de l’image animée accèdent désormais aux prêts et prêts participatifs de l’IFCIC.Le soutien du Groupe BEI permet également à l’IFCIC d’étendre son action de garantie à des prêts accordés à des entreprises et projets européens cinématographiques et audiovisuels. Le FEI garantira une enveloppe de 40 M€ de prêts ou de prêts participatifs qui pourront être accordés à des PME françaises durant les deux prochaines années. Il apportera également sa contre-garantie à 70% aux garanties octroyées par l’IFCIC en faveur de 90 M€ de prêts pour le financement de sociétés de productions européennes dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel.

Ces accords conclus entre le Groupe BEI et l’IFCIC permettront ainsi d’accorder 130 millions € de crédits supplémentaires en faveur des entreprises culturelles et créatives en France et en Europe durant les deux prochaines années.



« Grâce à ses nouveaux soutiens financiers apportés par l’Union européenne, l’IFCIC pourra soutenir une offre de prêt supplémentaire de 130 millions €, ce qui représente une injection très significative de liquidités dans nos secteurs. La nouvelle offre symbolise deux avancées fortes. Pour la première fois, l’intervention de l’IFCIC couvrira tous les secteurs relevant du ministère de la culture. Et pour la première fois, la dimension européenne de notre politique culturelle est affirmée, puisque l’IFCIC pourra soutenir des projets transfrontaliers. C’est un geste fort pour les créateurs et tous ceux qui portent des projets culturels et créatifs », a indiqué Françoise Nyssen, ministre de la Culture, à l'occasion de la signature de ces deux accords.