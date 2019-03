De nouvelles librairies à venir : Amazon parie sur ses boutiques

Shinya Suzuki, CC BY ND 2.0

Shinya Suzuki, CC BY ND 2.0

Les livres, valeur sure

De toute évidence, les boutiques pop-up ne répondaient pas à l’ambition du cybermarchand, fait comprendre un porte-parole. D’ici la fin avril, elles seront toutes fermées, et les salariés qui y sont associés partiront avec elles. On n'y trouvait d'ailleurs qu'une trop faible représentation des produits de l’enseigne – l’enceinte connectée Echo, les multiples produits Kindle, etc.Le tout sur un petit espace, trop limité – quelques dizaines de mètres carrés à peine. Pas assez pour chanter la gloire et répondre aux ambitions de l’entreprise. Leur avenir dans les autres pays n’est pas encore clairement défini, mais de toute évidence, ces points de vente ne satisfont pas, indique le Wall Street Journal On les retrouvait essentiellement dans des centres commerciaux, comme autant de campagne de communication et de rappels de la marque auprès des consommateurs. Inauguré discrètement en 2013, ce concept a été largement déployé, avec des ouvertures récentes, qui n’auront pas le temps de s’exprimer.En revanche, côté livre, Amazon semble pleinement satisfait de ses librairies Amazon Books. C’est à Seattle que le tout premier établissement a vu le jour , en novembre 2015. Une librairie qui sera l’incarnation du site, proposant des best-sellers à foison et reproduisant la notation en étoiles des internautes.Aujourd’hui, on recense 18 de ces librairies créées, et la firme assure que d’autres sont prévues : la 19e vient tout juste de s’ouvrir à Cherry Creek, dans le Colorado. « Nous développons plutôt Amazon Books et Amazon 4 stars, ou nous offrons une expérience client plus complète et une sélection plus large », assure un porte-parole dans un communiqué.En outre, elle entend diversifier son offre dans les boutiques 4 étoiles, avec des jouets, des jeux, de l’électronique ou encore du matériel de cuisine. Bien entendu, pas d’indication sur le nombre de boutiques à venir, mais toute l’entreprise se réjouit. Les libraires un peu moins…