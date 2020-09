Dealer de livres : un conteneur-librairie s'installe à la gare de Saint-Denis

Occuper l'espace, par la pensée et la lecture





< >

Il avait besoin de 10.000 €, il en aura rassemblé 16.606 €. Son projet a commencé avec l’installation d’une véritable librairie de rue sur le parvis de la gare SNCF de Saint-Denis, durant le mois de juillet 2019. « Favoriser l’accès aux livres et à la culture sur le territoire le moins pourvu en librairies indépendantes de France, 17 pour 1,5 million de résidents, correspond totalement à mes convictions », indique-t-il.En 30 après-midi de chalandise, 377 livres sont écoulés et le dealer entendait agrandir sa zone commerciale. Cette fois, cela passerait par un conteneur aménagé, permettant une présence à l’année, tout en garantissant aux livres un lieu à l’abri.Comme il le répétait alors, « devenir libraire “de rue”, c’est le meilleur moyen que j’ai trouvé pour combiner activité économique, épanouissement humain et culturel, convictions personnelles et militantisme... »Et ce 19 septembre, le rêve s'est définitivement concrétisé : la librairie abritée dans un conteneur sera inaugurée dans la journée, apportant un nouveau commerce sur le parvis de la gare. Son stock de 650 livres ne fera pas frémir les libraires des environs, mais permet d’amorcer l’aventure.Parti d’une expérience dans l’hôtellerie de luxe, et désenchanté en se rendant compte que les espoirs entretenus se résumaient à une routine bien pragmatique, Luc Pinto Barreto décide de tout plaquer. Il se lance alors en 2016 dans le BookTubing, avec une chaîne, Dealer de livres.« C’est une façon de partir d’une expression négative, celle du deal pour la transformer en quelque chose de positif », explique-t-il au Parisien . Et à mesure qu’il y pense, l’idée d’une librairie urbaine se dessine.« Il y aura des livres sur la culture afro, la condition féminine, le panafricanisme, mais aussi sur l'éducation et le travail. Le but est de trouver un équilibre avec ce que je veux défendre et mettre en avant », poursuit-il.Pour ce conteneur, outre les 16.000 € de la cagnotte, une aide de 23.000 € en subvention et d’autres soutiens sont arrivés. Lui-même avait eu l’opportunité d’un CDD dans la librairie Folies d’encre.Rendez-vous à 16h aujourd’hui pour assister au grand dévoilement…