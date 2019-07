Dean Koontz choisit Amazon comme nouvel éditeur, avec un contrat de 5 livres

Le premier tome, Devoted, est à attendre pour le printemps prochain, et la collection de courts thrillers, Nameless, sera gratuitement disponible sur Amazon Original Stories, pour les clients Prime et Kindle Unlimited, à compter du 12 novembre.« Durant de nombreuses années, j’ai noué des merveilleuses relations avec Brilliance Audio, une compagnie d’Amazon, et par la suite, avec Amazon Original Stories », indique le romancier. « Même s’il existait de nombreuses options pour l’avenir, il était tout à fait naturel de signer avec l’équipe d’Amazon Publishing, qui présentait un plan marketing et publicitaire plus intelligent et plus ambitieux que tout ce que j’avais auparavant vu. »En somme, plus on met d’argent sur la table, plus les auteurs sont satisfaits ? Quasiment…Pour Mikyla Bruder, éditrice chez Amazon, la présence de Dean Koontz est un prolongement des précédentes collaborations. Et d’assurer que « ses millions de fans attendent et nous savons que les nouveaux lecteurs vont adorer ».Les responsables de l’agence littéraire InkWell Management, Richard Pine et Kimberly Witherspoon, ne peuvent que plussoyer : « Même quand les livres d’un auteur se sont vendus à plus de 500 millions d’exemplaires, il existe de nouveaux horizons à explorer et des lectures qui n’ont pas encore découvert son travail. »Selon eux, Dean Koontz serait au sommet de son art en matière de narration, et l’engagement marketing d’Amazon ne pouvait que conforter dans l’idée… que c’est une bonne idée. Koontz a fait paraître dans 38 langues, et quatorze de ses romans se sont retrouvés premiers de la liste des best-sellers en grand format du New York Times.Devoted raconte l’histoire de Megan Bookman, artiste et veuve que l’adversité a rendue plus forte, et d’un golden retriever nommé Kipp. Il est membre d’une communauté de chiens particulièrement intelligents et doués de conscience. Enfin, Woody, fils de Megan, est un brillant garçon, autiste, qui souhaite au plus profond se venger des assassins de son père.Nameless, pour sa part, proposera six courts thrillers, à la poursuite d’un mystérieux justicier amnésique, nommé… Nameless. Il rend la justice quand cette dernière est tenue en échec.