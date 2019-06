Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie, publiera son autobiographie

Le premier album du groupe, en 1976

Harper Collins publiera Face It le 1er octobre prochain, plus de deux décennies après Making Tracks : The Rise Of Blondie, un premier livre autobiographique coécrit par Debbie Harry, Chris Stein (guitariste) et Victor Bockris, publié par Da Capo Press. Cette fois, la chanteuse sera seule pour raconter les premières années du groupe, dans les années 1970.« Je ne voulais pas, mais je l'ai fait », affirme la chanteuse, d'abord réticente à l'idée d'écrire son autobiographie. Finalement, après avoir cédé à l'appel de l'écriture, Debbie Harry affirme aujourd'hui qu'elle n'a « pas pu tout raconter dans un seul volume ». Autrement dit, il est très probable que Face It connaisse une suite, selon l'écho qu'il trouvera auprès des lecteurs.Dès le premier album du groupe, en 1976, Blondie a su réunir plusieurs courants musicaux a priori inconciliables, comme le punk, la new wave et le rap. Leur troisième album, Parallel Lines, en 1978, affirmera définitivement leur place dans la musique populaire américaine.Particulièrement endurant, le groupe a sorti un nouvel album, Pollinator, en 2017. Face It, en plus d'anecdotes croustillantes, proposera des photographies et des reproductions d'œuvres signées par des fans, en hommage.