Decalog, éditeur de logiciels pour les bibliothèques, rejoint le groupe Yoni

« La création de cette troisième branche d’activité permet aujourd’hui au groupe grenoblois de couvrir les trois domaines d’excellence du patrimoine français que sont le luxe, la gastronomie et la culture », indique le groupe Yoni dans un communiqué.Entreprise familiale depuis plus de 30 ans, le groupe Yoni est spécialisé dans l’édition de logiciels métier pour les professionnels de l’horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie (gamme Odeis) et de la restauration collective (gamme Datameal). Le groupe revendique un chiffre d'affaires consolidé de 8 millions €.« Plusieurs entreprises se sont intéressées à nous, des concurrents même.... Mais très rapidement c’est le projet du groupe Yoni qui s’est présenté comme l’idéal pour Decalog : un même métier (l’édition de logiciel), des tailles de structure similaires et des activités non-concurrentes », indique Jean-Philippe Pommel, président de Decalog depuis 2018.« Avec l’arrivée de Decalog, le groupe Yoni double quasiment de taille tant en termes de chiffres d’affaires, d’effectifs que d’implantations. L’éditeur de logiciels que nous sommes voit en ce rapprochement une nouvelle opportunité pour toujours mieux répondre aux nouveaux enjeux de notre marché avec entre autres, des applications et services en mode SaaS, des utilisateurs de plus en plus mobiles, connectés et exigeants dans la personnalisation de leurs usages », souligne de son côté Philippe Mamy, PDG du groupe Yoni.