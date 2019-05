Décès à 103 ans du Prix Pulitzer Herman Wouk

Herman Wouk décide de s'engager après l'attaque de Pearl Harbour.

Né en 1915 dans le Bronx au sein d’une famille d’immigrés juifs originaires de l’actuelle Biélorusse, Herman Wouk effectue des études à l’université de Columbia et écrit ensuite des scripts pour le comédien Fred Allen. Au moment où les Etats-Unis prennent le chemin de la guerre, il décide de s’engager dans la marine – il participera aux combats dans le Pacifique. C’est là, après la lecture de Don Quichotte, qu’il commence l’écriture de son premier roman, Aurora Dawn, qui paraîtra en 1947.De retour aux USA, le succès ne tarde pas, puisqu’il reçoit le Prix Pulitzer en 1951 pour The Caine Mutiny (Ouragan sur le Caine). Au média américain NPR, Wouk a déclaré : « Quand j’ai terminé l’écriture de Ouragan sur le Caine, j’ai écrit dans mon journal : “À moins de me tromper, c’est un bon livre. Mais ce n’est pas encore le roman de guerre que je souhaite écrire.” ».Face au succès populaire, le roman sera ensuite adapté à Broadway puis à Hollywood, avec Humphrey Bogart pour incarner le personnage principal.Il continuera d’écrire toute sa vie, publiant notamment The Winds of War (Le Souffle de la guerre) en 1971, un pavé de près de 1000 pages sur le Second Conflit mondial, son sujet de prédilection. Un second tome suivra, 1000 pages également, War and Remembrance (Les orages de la guerre), en 1978. Outre le Pulitzer, Herman Wouk reçoit la Library of Congress Prize for American Fiction en 2008.via The New York Times