Décès d'Albert Uderzo, cocréateur d'Astérix 

C'est une triste nouvelle pour l'univers du 9e art. Le dessinateur français Albert Uderzo s'est éteint ce mardi 24 mars 2020, annoncent les membres de sa famille. Il avait 92 ans.



Albert Uderzo et Anne Goscinny, ActuaLitté CC BY SA 2.0

Le tandem Jean-Yves Ferri - Didier Conrad a repris le flambeau en 2013, toujours sous le regard avisé de Uderzo.





Arnaud Nourry, Président-Directeur général du Groupe Hachette Livre, diffuse un communiqué de presse pour rendre hommage au cocréateur d'Astérix et Obélix. Le groupe avait en effet finalisé le rachat des éditions Albert René en mars 2011 « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès d’Albert Uderzo, le co-créateur d’Astérix avec René Goscinny.Depuis plus de 60 ans, Astérix a suscité chez des millions de lecteurs à travers le monde, page après page, et à chaque relecture, un plaisir et une joie profonde. Devenu un véritable mythe, le petit Gaulois fait aujourd’hui partie du patrimoine littéraire et artistique universel, et continuera longtemps encore de porter ses valeurs de tolérance et de résistance dans ses aventuresAu-delà de l’immense artiste qu’il était, nous perdons un homme d’exception, que chérissaient tous ceux qui avaient eu la chance de le rencontrer. Sur un plan plus personnel, j’appréciais son humanité, ses intuitions solides et son application à garder la tête sur les épaules malgré le succès le plus phénoménal de l’édition française.J’ai une pensée émue pour son épouse Ada, avec qui il a partagé près de 7 décennies de vie, pour sa fille Sylvie et pour toute sa famille que nous soutenons de tout notre cœur en ce moment difficile.Albert Uderzo est entré dans l’Histoire des Arts comme un des plus grands génies que la France ait portés, et restera dans nos cœurs à jamais.Nous lui sommes infiniment reconnaissants de la confiance qu'il nous a accordée en nous confiant la destinée de son personnage et avons aujourd'hui un immense sentiment de devoir et de responsabilité.Merci Maestro ! »