Décès d'Antoine Emaz, “la poésie est invention d’une écrire-vivre”

De lui-même, Antoine Emaz ne livrait que peu de sa biographie : « Ensuite, vie ordinaire, entre pas facile et pas impossible, comme tout le monde. Je ne vois pas bien quoi dire d’autre qui serait un peu nécessaire, ou éclairant, au-delà, autour ou en deçà des poèmes.Si tout poème est bien de circonstances, écrire vise à délaver assez pour qu’il devienne une interface, et non un miroir. Voilà pourquoi devoir alimenter le moulin biographique me gêne toujours autant. Une chose pourtant : je revendique le droit à la contradiction, au risque, à la tentative, voire au ratage.La poésie n’est pas pour moi un exercice réussi lorsque les contraintes ou les procédures ont été respectées, elle est à chaque fois invention d’une écrire-vivre, tension de langue contre ce qui nous rend muets. »De nombreux recueils sont disponibles aux éditions Tarabuste ou chez Publie.net notamment. On trouvera aussi plusieurs anthologies poétiques en format poche, deux dans la collection « Reprises » de Tarabuste (Sauf et De peu, en 2011 et 2014) et une en Points Poésie, Caisse claire, parue en 2007.