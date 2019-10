Décès d'Harold Bloom, légende de la critique littéraire américaine

Charlie Rose, CC BY SA 4.0



Charlie Rose, CC BY SA 4.0

C’est dans un hôpital du Connecticut que le chroniqueur est mort, après une longue maladie. Professeur aux universités de Yale et de New York, Bloom était un érudit qui écrivait pour le grand public — un paradoxe qui n’est qu’apparent.Il avait marqué l’époque en 1973 avec The Anxiety of Influence, livre théorique, découlant gentiment des théories freudiennes, qui évoquait les luttes psychiques par lesquelles adviennent les grands poètes. Un ouvrage d’un succès tel, qu’il fut le seul critique littéraire à dominer les listes des meilleures ventes.Ses interrogations, toutes légitimes, portaient sur des évidences : qu’est-ce qu’un classique, quel auteur doit-on lire pour comprendre son existence ? Traversant les écoles de critiques, il émergea comme défenseur d’une certaine tradition : Shakespeare, Milton, Whitman, plutôt que Rushdie, Angelou ou King.Il avait également regroupé dans The Western Canon, la liste des 26 auteurs — européens, blancs et morts pour la plupart… – indispensables à une culture littéraire décente.Originaire de Biélorussie par sa mère et d’Ukraine par son père, il était né à New York le 11 juillet 1930, quelque temps après l’immigration de ses parents.