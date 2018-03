Décès d'un des plus célèbres historiens français, Pierre Milza

Il a écrit la célèbre Histoire de la France au XXe siècle avec Serge Berstein – connue de tous les étudiants ayant touché de près ou de loin à la discipline –, il était également spécialisé dans l'étude de l'histoire de l'Italie et du fascisme, Pierre Milza est décédé ce mercredi 28 février, à l'âge de 85 ans.





Olivier Milza de Cadenet, également historien, a annoncé sur Facebook la mort de son père, l'un des plus célèbres historiens français. Il y rappelle l'oeuvre de Pierre Milza : « Historien du fascisme italien, des Relations internationales et de l'immigration italienne en France, il fut aussi le biographe d'hommes qu'il admirait ou dont l'existence le passionnait ( Verdi, Voltaire, Mussolini, Napoléon III...) [...]. [I]l m'a transmis, au-delà de relations intimes souvent complexes et douloureuses - au demeurant qui n'appartiennent qu'à moi - la passion de l'Histoire. »

Pierre Milza est né le 16 avril 1932 à Paris, de parents italiens. Agrégé d'histoire, sa thèse, dirigée par Jean-Baptiste Duroselle, portait sur les relations franco-italiennes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.Très vite reconnu en sa qualité d'historien, il a occupé de nombreux postes : membre du conseil scientifique de l’Institut François-Mitterrand, Directeur du Centre d’histoire de l’Europe au XXe siècle (CHEVS) à la Fondation nationale des sciences politiques, Président du Comité franco-italien d’études historiques, Président d’honneur de la Revue d’histoire moderne et contemporaine.Il était également professeur émérite à Sciences Po et a enseigné à Florence, Parme ou encore Genève. Ses ouvrages sont célèbres parmi les étudiants, dans les écoles ou encore en khâgne. Il a souvent collaboré avec Serge Berstein, notamment sur l'Histoire de la France au XXe siècle, mais aussi des ouvrages sur l'Italie comme : L’Italie fasciste, L’Allemagne de 1870 à nos jours, Histoire de l’Europe contemporaine, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme.Il a aussi écrit un ouvrage sur l'immigration italienne en France : Voyage en Ritalie, qui avait contribué à le faire connaître.