Décès de Bernard Cottret, historien français

Professeur émérite et spécialiste entre autres des îles britanniques et de la Réforme protestante, Bernard Cottret est décédé le 13 juillet dernier. Il avait 69 ans.





Ce sont les éditions Perrin qui ont annoncé la nouvelle sur le réseau social Twitter. La maison avait publié plusieurs de ses ouvrages, tels que Histoire de la Réforme protestante (2001), La Révolution américaine (2003), Karl Marx, une vie entre romantisme et révolution (2010), La Révolution anglaise. Une rébellion britannique, 1603-1660 (2015), L’Edit de Nantes. Pour en finir avec les guerres de religion (2016) ainsi que son dernier livre, Les Tudors paru en 2019.

Né en 1951 à Boulogne-Billancourt, Bernard Cottret est connu pour son travail de recherche sur l’histoire des mondes anglo-saxons et sur le protestantisme. Ses travaux ont su dépasser les seules frontières françaises, faisant l’objet de traductions en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en italien, en portugais, en polonais, mais aussi en japonais, en coréen, en turc et en géorgien.



Il a également donné des conférences aux quatre coins du monde : en France évidemment, aussi bien qu'en Irlande, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, au Canada ou aux États-Unis.



Outre sa carrière de chercheur, Bernard Cottret a été professeur de civilisation des îles Britanniques et de l’Amérique coloniale à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de 1992 à 2011 où il y a créé le département des humanités. L’établissement l’a d’ailleurs nommée professeur émérite.



Il était également membre honoraire senior de l’Institut universitaire de France, membre de l’Institut des recherches sur les civilisations de l’Occident moderne (IRCOM), à l’Université Paris-Sorbonne.