Décès de Bernard de Fallois : cet éditeur hors-norme

Bernard de Fallois est né le 9 mai 1926 à Neuilly-sur-Seine. Après des études de lettres, il obtient l’agrégation en 1948 et devient enseignant. Puis, en 1952, il publie chez Gallimard Jean Santeuil et Contre Sainte-Beuve en 1954, deux oeuvres inédites et inachevées de Marcel Proust.

Fort de cette contribution, il entre en 1962 au groupe Hachette. Il aide au développement du Livre de Poche sous la direction de Guy Schoeller, pour ensuite devenir directeur général du groupe. Par la suite, il devint le directeur général aux Presses de la Cité.

En 1987, il fonde sa propre maison d’édition, les Éditions de Fallois, alors qu’il a 61 ans.

Il ainsi pu être l’éditeur de Jacques Perret, Raymond Aron, Jacqueline de Romilly, François Taillandier, Alain Peyrefitte, Vladimir Volkoff, Mgr Lustiger ou encore Robert Merle... Il fut l’ami de Georges Simenon.

Ses livres ont reçu de nombreux prix, le Femina étranger pour Le Royaume interdit de Rose Tremain, ainsi que trois fois le Grand Prix du roman de l’Académie française, notamment pour La Vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker, coédité avec L'Âge d'homme, sa dernière découverte et sa meilleure vente, qui avait aussi reçu le prix Goncourt des lycéens.



Bernard de Fallois était aussi prudent et économe, engageant par exemple quatre personnes à temps plein et deux à temps partiel pour sa maison d’édition à taille humaine.



Comment repérait-il les bons écrivains ? En 2012, il confiait ainsi au Figaro : « La première qualité d'un romancier est de savoir captiver le public. C'est un don rare ». Un don qui ne peut pas être exposé sans son métier, même si ce dernier disait qu’un éditeur « ne doit pas avoir de personnalité ». Un éditeur devait donc, selon lui, s’ouvrir à toutes les possibilités et toutes les curiosités.