Décès de Bernard Sichère, philosophe et écrivain français

Ancien militant maoïste, Bernard Sichère a animé le groupe Foudre d’intervention marxiste-léniniste dans l’art et la culture, un groupe d’action maoïste lancé en 1974 par l’UCFml. II a aussi pris une part active à Mai 68 avant de s’en éloigner, et d’adopter une posture critique sur l’extrême gauche.Bernard Sichère a collaboré aux revues Tel Quel, L’Infini, Les Temps modernes, La Règle du jeu, Revue de métaphysique et de morale, Lignes et Pylônes, rappelle Libération Il est l’auteur d’une quinzaine d’essais philosophiques, consacrés notamment à l’étude de Merleau-Ponty, Heidegger et Aristote. Il a d’ailleurs traduit une part de la Métaphysique chez Pocket en 2007.Et de romans, dont son premier Je, William Beckford, publié chez Denoël en 1984. Suivront La Gloire du traître en 1986 (Denoël), Le Rire des dieux en 1993 (Grasset) et Splendeur de Fawzi en 2001 (Pauvert). Son dernier ouvrage Aristote au soleil de l’être a été publié en 2018 aux éditions CNRS.Bernard Sichère s’était retiré à Reims pour sa retraite, souffrant d’un cancer à la langue. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 4 avril à Reims.