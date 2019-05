Décès de Binyavanga Wainaina, écrivain et activiste homosexuel kenyan

Binyavanga Wainaina speaking at PICNIC '08

(Erik (HASH) Hersman)

Parmi ses textes les plus reconnus, on peut citer son essai mordant How to write about Africa (Comment écrire sur l’Afrique) écrit pour la revue Granta, en réaction à l’un de leurs numéros sur la littérature africaine. On en trouve une traduction française dans l’anthologie L’Afrique qui vient (présentée par Michel Le Bris et Alain Mabanckou).L’auteur avait fait la une à travers le monde en publiant en 2014 un texte intitulé I Am a Homosexual, Mum, où il imaginait avouer son homosexualité à sa mère quelques jours avant sa mort. Un texte pensé comme le chapitre manquant à son récit autobiographique One Day I Will Write About This Place (2011).Il avait décidé de l'écrire en réaction à la promulgation de nouvelles lois anti-homosexuelles, au Nigéria notamment. Il avait également expliqué qu’il souffrait du virus du sida.Ses proches ont salué une personne généreuse, intègre et courageuse, dont la contribution aux lettres perdurera. Il était à la tête de Kwani?, une revue qu’il avait créée et qui est devenue par la suite un « réseau littéraire » (literary network) publiant des auteurs de la littérature africaine contemporaine et organisant des ateliers d’écriture et différents évènements.Son décès intervient alors que le Kenya doit se prononcer sous peu sur l’abolition des lois de l’époque coloniale qui criminalisent l’homosexualité.via The Guardian