Décès de Carlos Ruiz Zafon, auteur de L'Ombre du vent

L’écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafon est décédé ce vendredi 19 juin 2020, à l’âge de 55 ans, a annoncé sa maison d’édition Planeta. Il était l’auteur de La sombra del viento (L’ombre du vent, trad. François Maspero chez Grasset) le deuxième livre espagnol le plus vendu au monde derrière Don Quichotte.





C’est sa maison d’édition espagnole, Planeta, qui a fait part de la nouvelle ce 19 juin 2020 sur le réseau social Twitter. D’après les premières informations délivrées par

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.”



La Sombra del Viento



Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, uno de los mejores novelistas contemporáneos.



C'est sa maison d'édition espagnole, Planeta, qui a fait part de la nouvelle ce 19 juin 2020 sur le réseau social Twitter. D'après les premières informations délivrées par Crónica Global , Carlos Ruiz Zafon serait décédé des suites d'une « grave maladie ». Il serait en effet entré à l'hôpital de Los Angeles quelques jours auparavant en raison de son état de santé.

« Chaque livre, chaque tome que vous voyez a une âme. L’âme de ceux qui l’ont écrite et l’âme de ceux qui l’ont lue, l’ont vécue et en ont rêvé. » L’ombre du vent. Aujourd’hui Carlos Ruiz Zafón, l’un des meilleurs romanciers contemporains, est décédé. Nous ne t’oublierons jamais !



Né à Barcelone en 1964, Carlos Ruiz Zafon a commencé une carrière dans la publicité avant de publier son premier livre en 1993, El principe de la niebla aux éditions Edebé. Suivront ensuite El Palacio de la medianoche en 1994 et Las luces de septiembre un an après. La série est connue en France sous le titre de Cycle de la brume, publié chez Robert Laffont dans une traduction de François Maspero.



Son quatrième roman, La sombra del viento publié en 2001 marquera un tournant dans sa carrière d’auteur. Traduit dans 36 langues différentes, ce livre est devenu un best-seller mondial, et totalise plus de 12 millions d'exemplaires vendus.



Connu en France sous le titre L’ombre du vent, ce premier tome du Cimetière des livres oubliés, lui aura également valu de nombreuses récompenses. Sélectionné dans la catégorie des romans étrangers pour le prix Femina 2004, il a remporté le Prix des Amis du Scribe et le Prix Michelet en 2005. Au Québec, il a été distingué par le Prix des libraires du Québec 2005 (Roman hors Québec).