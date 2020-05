Décès de Carolyn Reidy, “pionnière pour les femmes dans l’édition”

Présidente et directrice générale de la maison Simon & Schuster depuis 2008, Carolyn Reidy s’est éteinte ce mardi 12 mai d’une crise cardiaque, a indiqué la société dans un communiqué. Elle avait 71 ans.





Carolyn Reidy en 2017, ActuaLitté CC BY SA 2.0





Après avoir commencé sa carrière à Random House en 1974, Carolyn Reidy a travaillé pour William Morrow and Company puis pour Avon Books avant d’atterrir chez Simon & Schuster en 1992, d’abord en tant que présidente de la division commerciale puis en tant que responsable éditoriale.



C’est en 2008 qu’elle devient PDG de Simon & Schuster, une année loin d’être idéale à cause de la crise économique, mais aussi d’un paysage éditorial en pleine mutation numérique.



Pourtant, Carolyn Reidy en tant que « leader exemplaire et directrice de publication extrêmement talentueuse et visionnaire » a su les conduire « à une croissance sans précédent aussi bien sur les fronts national qu'international » et à une « transition vers l’ère numérique » a expliqué Dennis Eulau, vice-président exécutif, directeur des opérations et directeur financier, dans son communiqué.



« C’était une force vitale et énergique au sein de notre entreprise », a-t-il continué. « Carolyn nous a poussés à nous dépasser, à la fois pour nous même, mais également pour nos auteurs, au service desquels elle venait travailler chaque jour, avec un enthousiasme certain et contagieux. »



Sous sa direction, Simon & Schuster a publié un large éventail d’écrivains à succès, parmi lesquels les lauréats du prix Pulitzer comme Doris Kearns Goodwin et David W. Blight, des romanciers comme Stephen King et Jennifer Weiner, des personnalités publiques comme Hillary Clinton, et des écrivains pour enfants et jeunes adultes comme Jason Reynolds.

“Une pionnière pour les femmes dans l’édition”



« Carolyn Reidy a été une pionnière pour les femmes dans l’édition. L’une des premières et rares femmes dirigeantes au sommet d’organisations importantes. Elle a certainement été une inspiration pour moi. C’est une perte énorme pour notre industrie » a déclaré à son tour l’écrivaine américaine Jennifer Weiner (via Publishing Perspectives).



« Carolyn était un géant littéraire » qui avait à cœur de « refléter notre monde par un large éventail de voix » a également tenu à souligner Jennifer Egan, romancière et actuelle présidente du PEN America. « Curieuse, gentille et toujours accessible, elle faisait encore partie de ces rares éditeurs et éditrices qui envoyaient une lettre manuscrite à un écrivain pour louer son dernier livre ».

Carolyn Reidy : “le livre est un souvenir permanent,

contrairement à une vidéo Youtube”



Et de conclure : « Carolyn a cru en chaque histoire qu’elle a touchée et a propulsé nos travaux dans le monde entier avec passion, soin et expertise [...] En incarnant ces principes, Carolyn a élargi l’univers littéraire d’innombrables écrivains et a contribué à enrichir la culture américaine. »