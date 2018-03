Décès de Clément Rosset, le philosophe du réel

L'auteur et philosophe Clément Rosset est décédé mardi 27 mars, à l'âge de 78 ans. Il a été retrouvé mort, dans son appartement parisien, selon le communiqué envoyé à l'AFP par son éditrice Irène Lindon, directrice des Éditions de Minuit. À travers son oeuvre, originale dans son style non universitaire, il n'a cessé de chasser les illusions de l'homme sur le réel.

Clément Rosset





Né en 1939, élève à l'École normale supérieure (ENS), puis agrégé de philosophie – sa thèse de doctorat est dirigée par Vladimir Jankélévitch et sera publiée, plus tard, sous le titre L’Anti-nature (PUF, 1973) –, docteur ès lettres, il enseigne pendant 30 ans la philosophie à l’Université de Nice. Il publie son premier livre, La Philosophie tragique (PUF, 1960), à l'âge de 19 ans.



Il réfléchit sur le cinéma, la littérature ou encore la musique – centrale dans sa vie et dans sa pensée – avec des ouvrages comme : Matière d'art (Le Passeur, 1992), Question sans réponse (Encre marine, 2013), mais aussi à des sujets plus traditionnels, sur la métaphysique ou l'identité avec, entre autres : Le Réel et son double (Gallimard, 1976), Le Réel. Traité de l'idiotie (Minuit, 1977), Loin de moi. Étude sur l'identité (Minuit, 1999), L’école du réel (Minuit, 2008).

On pouvait trouver dans son oeuvre des citations d'Hegel ou de Kant comme celles de Courteline ou de Hergé. Grâce à ce style original, il s'est fait une place importante dans la philosophie contemporaine internationale. Son oeuvre a été traduite dans une douzaine de langues. En 2008, il est lauréat du prix Gegner pour L'École du réel et, en 2013, du prix Procope des Lumières pour L'Invisible (Minuit, 2012).

Il venait de publier un recueil d'entretiens sur sa vie, Esquisse biographique (Encre marine, 2017), avec le traducteur Santiago Espinosa. De même, il préparait un livre sur la joie de vivre, L'Endroit du paradis, qui paraîtra en avril dans la collection Encre marine, aux éditions des Belles Lettres.